Oprava kolejí mezi Andělem a Újezdem změní trasy tramvají

Informační technologie - Informační technologie Specialisté v testování 25 000 Kč

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na hdavis@foxconn.cz, , Tvá role:, Spouštění ručních a automatizovaných testů na základě požadavků na produkt a specifikací softwaru, Vytváření a aktualizace dokumentace testovacích případů na základě požadavků na produkt a funkčních specifikací, Výsledky výsledků testů a přezkoumání veškerých závad s vývojáři k vyřešení, Spolupráce s vývojáři brzy v procesu testování pro vývoj testovacích plánů a psaní testovacích případů a skriptů, Proveďte funkční, integrační, regresní a systémové testování webových aplikací, Vytváření a / nebo provádění manuálních testovacích případů pro různé obchodní aplikace, Příprava testovacích dat pro podporu testovacích plánů, , Your role:, Running manual and automated tests based on product requirements and software specifications , Creating and updating test case documentation based on product requirements and functional specifications , Document results of tests and review any defects with developers for resolution , Collaborate with developers early on in the testing process to develop test plans and write test cases and scripts , Perform functional, Integration, regression, and system testing of web applications , Creating and/or executing manual test cases for a variety of business applications, Preparing test data to support test plans, , 5 týdnů dovolené, Notebook, SIM, Cafeteria, ..., , 5 weeks holidays , Notebook, SIM, Cafeteria, .... Pracoviště: Foxconn 4tech s.r.o. - praha 9, K Žižkovu, č.p. 851, 190 00 Praha 9. Informace: Hana Davis, +420 466 057 158.