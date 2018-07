Oprava Jiráskova mostu vstupuje do další fáze. Potíže budou i na Smíchově

Horké dny nečekají řidiče v Praze jen kvůli tropickým teplotám. Pod kotel opět trochu přiloží i Technická správa komunikací (TSK). Od úterý 31. července budou pokračovat opravy vozovky na Jiráskově mostě a na komunikacích na smíchovské straně mostu.

Na mostě bude uzavřena severní polovina mostovky - oba jízdní pruhy ve směru na Prahu 5, doprava bude vedena obousměrně v protisměru (1x1 jízdní pruh).

Změna se dotkne i provozu autobusových linek - bude zrušena zastávka Jiráskovo náměstí ve směru Arbesovo náměstí pro linky číslo 176 a 910.

Zároveň dojde k uzavření vjezdu na Janáčkovo nábřeží z křižovatky komunikací Janáčkovo nábřeží a Diezenhoferovy sady. V úseku Janáčkovo nábřeží – Zborovská bude uzavřen pravý jízdní pruh, doprava bude zachována levým a prostředním jízdním pruhem. V úseku Zborovská - Jiráskův most bude uzavřen levý jízdní pruh, doprava bude zachována pravým jízdním pruhem a v úseku Zborovská – Preslova bude uzavřen pravý a střední jízdní pruh, doprava bude zachována levým jízdním pruhem.

Od 4. do 7. srpna dojde k zavření severozápadního nároží křižovatky ulic V Botanice a Preslova. Doprava v ulici V Botanice bude zachována levým jízdním pruhem. Doprava v ulici Preslova bude zachována v obou směrech. Od 7. do 10. srpna bude uzavřeno severovýchodní nároží křižovatky. Doprava ve směru od Arbesova náměstí bude zachována. Nebude možné odbočení vpravo z ulice V Botanice do Preslovy ulice a průjezd přímo z Preslovy ulice k Arbesovu náměstí. Doprava v ulici V Botanice bude zachována levým jízdním pruhem.

Od 15. do 19. srpna se prace přesunou na západní předpolí Jiráskova mostu. Budou uzavřeny levé jízdní pruhy Jiráskova mostu a pravý pruh Diezenhoferových sadů. Doprava bude zachována po zbývající části vozovek, v každém směru bude jeden jízdní pruh.

Objízdné trasy

Od 31. července do 7. srpna a od 10. do 15. srpna bude směrována objížďka od Jiráskova mostu na Janáčkovo nábřeží pro trase Diezenhoferovy sady – vpravo Preslova – vpravo Matoušova – Janáčkovo nábřeží. Od 7. do 10. srpna povede objížďka od křižovatky ulic V Botanice a Preslova k Arbesovu náměstí po trase V Botanice – vpravo Štefánikova – vpravo Arbesovo náměstí a dále na Janáčkovo nábřeží po trase: Preslova – Matoušova – Janáčkovo nábřeží.