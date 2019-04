V těchto dnech tam jde do akce speciální plošina na prohlídku mostní konstrukce a v polovině dubna odhalí vrstvy mostu vrt směrem od vozovky. Ten má ukázat, jak funguje izolace uvnitř masivní stavby z 80. let minulého století jestli nezatéká do předpínacích lan a nedochází v nich ke korozi jako u předloni zřícené „trojské“ lávky.

Zatěžovací zkoušky, které se dělaly o uplynulém víkendu na Hlávkově mostě, v případě Barrandovského zatím nejsou v plánu. Testy by vyšly na miliony korun a město se pro ně rozhodne až v případě, když by diagnostika odhalila problémy v konstrukci – například trhliny.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) Pražskému deníku řekl, že cílem je dokončit projekt rekonstrukce a požádat o stavební povolení začátkem léta.

„Samotné práce na mostě by pak měly začít ještě na podzim nebo příští rok. Dokud není hotová diagnostika, nelze kalkulovat náklady ani odhadovanou dobu rekonstrukce. Určitě ale půjde minimálně o měsíce a náklady půjdou do stamilionů korun,“ uvedl Scheinherr s tím, že za diagnostiku a projekt zaplatí město 35 milionů. Obě činnosti má přitom na starost stejná společnost, a nové poznatky z diagnostiky se tak mají rovnou promítat do projektu.

Neodkladná oprava

Radní Scheinherr potvrdil, že práce na mostě půjdou po etapách a uzavřené budou vždy dva jízdní pruhy. Také podle bývalého ministra dopravy a profesora z ČVUT Petra Moose není ani jiný postup možný.

„Úplná uzavírka mostu nebo rapidní snížení jeho kapacity by způsobilo velký problém v celém dopravním systému jihozápadní části Prahy,“ podotkl Moos, který zároveň označil rekonstrukci vzhledem ke stáří stavby za nutnou. „Pokud by se neudělala teď, nevyplatilo by se to v budoucnu. Nechci říct, že havárií, ale určitě podstatně vyššími náklady,“ dodal dopravní expert.

Praha v poslední době přistoupila k důkladným diagnostikám také u Libeňského a Hlávkova mostu i u mostu Legií. Ty všechny spolu s Palackého mostem potřebují podle Scheinherra v nejbližších letech nákladné zásahy.

Podrobné průzkumy mostů před zahájením jejich oprav jsou přitom v metropoli novinkou. Investovat do nich může město i díky většímu mediálnímu zájmu o jejich stav po události v Troji a zejména po tragédii v italském Janově. „Je to podobné jako při stavbě tunelu čím podrobnější tam uděláte geologický průzkum, tím spíše se vyvarujete tomu, že dojde třeba k propadům. Diagnostika mostu je nákladná věc, která ale může ve výsledku ušetřit desítky milionů korun,“ upozornil Adam Scheinherr.

Investice se vyplatí

Investice do diagnostiky se vyplatí v konkrétním případě Barrandovského mostu také podle ředitele Technické správy komunikací (TSK), která je správcem stovek pražských mostů a lávek. „Podrobnou diagnostiku tam děláme proto, abychom v průběhu rekonstrukce nebyli překvapeni stavem některých částí mostu a kvalitou materiálů. To by mohlo rekonstrukci velmi zkomplikovat,“ zdůraznil Petr Smolka.

Rozhodnutí o způsobu opravy by mělo brzy nastat také v případě Libeňského mostu, kde dokončil Kloknerův ústav studii proveditelnosti se čtyřmi variantami rekonstrukce. A podobně je na tom Hlávkův most, kde o uplynulém víkendu skončila diagnostika statickou zatěžkávací zkouškou, během níž víc než sto let staré dílo zatížily čtyři Tatry celkovou hmotností 160 tun.

Výsledky diagnostiky Hlávkova mostu bude vedení města diskutovat s památkáři a z debaty by měl vyplynout verdikt ohledně kamenných oblouků – jestli je bude možné při rekonstrukci zachovat.

„Spojení přes Vltavu jsou pro Prahu zásadní a každá z těch uzavírek nebo omezení bude citelně znát,“ uvedl ještě k chystaným opravám velkých vltavských mostů náměstek primátora pro dopravu, podle kterého pořadí těchto oprav není stále určené.

Scheinherr navíc vzhledem k budoucnosti upozornil, že bude potřeba personálně posílit a omladit oddělení mostů při TSK. „Jsou tam srdcaři, kteří mají mosty v malíčku a mají je rádi. Musíme ale zajistit, aby tam byli erudovaní lidé i třeba za deset let. Problém je ten, že absolvent školy získá v TSK za dva roky obrovské zkušenosti a s nimi může odejít do projekční firmy, kde ho přeplatí.“