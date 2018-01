Opozice vysvětlila, proč nepodpoří Babiše. Jeho minulost mě straší, řekl Farský

Občanští demokraté nynější vládu podle svého předsedy Petra Fialy ve Sněmovně nepodpoří, neboť se na ní domluvili jen prezident Miloš Zeman a předseda vlády a ANO Andrej Babiš. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že vládní program nenaplňuje hlavní záměry komunistické strany. Vyjádřil ale ochotu komunistů k dalšímu jednání s ANO. Podobně dnes vystoupil také předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"KDU-ČSL nikdy nevyloučila koalici s hnutím ANO, jsme připraveni vyjednávat," uvedl Bělobrádek. Pro vyjádření důvěry nynější Babišově vládě ale podle lidovce není důvod, protože si nevyjednala žádnou podporu či toleranci.

Babišova vláda by mohla mít podle lídra Pirátů Ivana Bartoše ve svém názvu nikoli přídomek "lepší Česko", ale "slibem nezarmoutíš". Ačkoli Piráti v několika dílčích bodech s programem vlády souhlasí, nevěří tomu, že by vláda měla vůli jej prosazovat, už kvůli tomu, že na něj nejsou peníze v letošním rozpočtu. Bartoš také kritizoval Babišovo zavádění elektronické evidence tržeb nebo dotační politiku. "Zdravotnictví je poslední resort, v němž Babiš jako podnikatel dotaci nečerpá," uvedl.

Předseda poslaneckého klubu Starostů Jan Farský uvedl, že Babiše tíží kauzy z minulosti i současnosti a měl by sám uznat, že nemůže být důvěryhodným premiérem. Farský zmínil vedení Babiše ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti, privatizaci Unipetrolu i dotace pro farmu Čapí hnízdo. "Mě minulost premiéra stále straší," řekl k tomu Farský. Soudí taky, že Babiš by v souvislosti s případy mohl využít, až zneužít svého postavení. "Nezlobte se, ale já mu zkrátka nevěřím," řekl Farský.

Šéf ODS Fiala poukázal na to, že prezident jmenoval Babišovu jednobarevnou vládu, aniž usilovala o transparentní většinu ve Sněmovně. Pokud by získala důvěru, hrozilo by vychýlení moci v Česku, soudí Fiala.

Filip řekl, že vládní program neodráží všechny záměry, na něž komunisté kladou důraz. Vadí mu například to, že v programu je jen jedna věta o zvyšování minimální mzdy. Filip sice ocenil, že kabinet chce připravit předlohu o zavedení obecného referenda, chybí mu ale termín pro její předložení. Kritizoval i to, že vláda chce dál vysílat vojáky i do zahraničích misí bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Do rozpravy k vyslovení důvěry Babišově vládě se přihlásilo 20 poslanců, kvůli řečníkům s přednostním právem se na první z nich dostalo až po téměř pěti hodinách.