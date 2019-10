Poslední srpnový den pořádala vršovická radnice běžecký den pro děti i dospělé „Desítka na Desítce“. Přípravu akce měla na starosti dnes už bývalá externí poradkyně Jany Komrskové Lenka Dvořáková, které v loňských komunálních volbách uniklo o dvě místa zvolení do zastupitelstva na pirátské kandidátce. Zhruba třetinu částky z celkem čtvrtmilionového rozpočtu sportovní akce přitom fakturovala firma manžela paní Dvořákové.

Pirátská buňka na „desítce“ údajně zareagovala na zmíněný střet zájmů, jakmile se o něm dozvěděla. Lenka Dvořáková skončila k 23. září na radnici ve všech placených pozicích. Kromě poradenské smlouvy byla členkou tří komisí a místopředsedkyní dozorčí rady městské „akciovky“ Praha 10 – Rekreace.

Na pirátském webu se informace o ukončení spolupráce objevila 10. října s tím, že důvodem byl „rozpor s pirátskými pravidly“. Opozici to však nestačí a žádá „vyvození politické odpovědnosti“. Podle zastupitelky hnutí ANO a bývalé starostky Prahy 10 Radmily Kleslové neobstojí tvrzení Jany Komrskové o tom, že o faktuře od manžela paní Dvořákové neměla tušení.

Kleslová: Já měla jednoho tiskového mluvčího

„Piráti chtějí pranýřovat a odvolávat lidi z jiných stran, kteří podle mě nedělají ve srovnání s pirátskými politiky ani setinu problematických věcí. Zneužívají všemožné instituty k tomu, aby mohli zaplatit sebe a své lidi,“ tvrdí Kleslová, podle které nabobtnaly výdaje na provoz radnice za současného vedení koalice Vlasta, Pirátů a ODS do „nepředstavitelných rozměrů“. Rozmohly se prý dohody o pracovní činnosti a nezvolení členové komisí si údajně fakturují například i čas na přípravu.

„Já měla jako starostka jednoho tiskového mluvčího – studenta za dvanáct tisíc. Dnešní starostka má celé oddělení. Na rozdíl od mé éry má dnešní rada uvolněné všechny členy a dokonce předsedy výborů. I ti pak mají své placené poradce. Není mi jasné, na co je vlastně potřebují,“ podivila se Kleslová.

Šéf místních zastupitelů TOP 09 Tomáš Pek vidí v případě místostarostky Komrskové důvod k odstoupení v tom, že měla umožnit své poradkyni „zcela v rozporu s předpisy ovlivňovat, komu půjdou zakázky za městské peníze“. Komrsková podle Peka prosadila, aby komunální kandidátka Pirátů Dvořáková prakticky hned po ustavujícím zastupitelstvu usedla na několika úřadem placených místech.

„Tiché stažení paní Dvořákové ze všech funkcí, které navíc Piráti zastupitelům nijak neodůvodnili a o střetu zájmů nikoho neinformovali, opravdu nepovažujeme za dostatečné řešení situace. Na úřadě je minimálně pět poradců dosazených jednotlivými radními. Kauza paní Dvořákové je tak dost možná jen špičkou ledovce,“ prohlásil Tomáš Pek.

Místostarostka Komrsková, která v roce 2015 vystoupila po pěti měsících z tehdejší koalice Radmily Kleslové, trvá na tom, že jediné pochybení bylo na straně Lenky Dvořákové v zapojení manželovy firmy do organizace sportovní akce. „Nehledě na to dokázala tuto akci zařídit o třetinu levněji než předchozí rok minulé vedení radnice. Lenka je v oblasti pořádání sportovních akcí skutečná profesionálka – má za sebou například mistrovství světa ve snowboardingu. Rozhodně to není tak, jak to staví opozice, že jsme někomu dali nějaký pašalik a zaplatili za práci, která nebyla vykonána,“ zdůraznila Komrsková, která dodala Pražskému deníku i bohatý přehled pracovní činnosti exporadkyně Dvořákové.

Ať podají trestní oznámení, jinak jde o čirou pomluvu

Ve výčtu figuruje mimo jiné příprava, propagace i realizace (včetně moderování) kulatých stolů se sportovními kluby, akce Sportovec roku Prahy 10, Veletrh sociálních služeb, Den Integrovaného záchranného systému, Letní kino pro Prahu 10 atd. Za práci pro Komrskovou přitom její asistentka inkasovala od patnácti do dvaceti tisíc korun měsíčně. Komrsková v týden staré reportáži serveru Seznam Zprávy náplň práce bývalé poradkyně neupřesnila. Podle místostarostky chtěla reportérka odpověď hned ve spěchu a chovala se neprofesionálně. „Vyzývám TOP 09 k tomu, ať na nás v této pseudokauze podají trestní oznámení, pokud mají nějaké podezření. V opačném případě jde o čirou pomluvu,“ dodala Komrsková v souvislosti se „zvažovanými právními kroky“, které zmínil Tomáš Pek.

Starostka Renata Chmelová (Vlasta) se Komrskové zastává. Odvolání Dvořákové ovšem podle ní nebylo čistě „pirátskou“ záležitostí. „Už proto, že jsme po její rezignaci museli řešit personální složení orgánů, z kterých odešla. Musím ale připomenout, že náš koaliční partner její rezignaci přinesl daleko dříve, než o ní začala referovat média. Paní Dvořáková je čerstvě maminkou a můj tišší přístup k této záležitosti je motivován právě touto okolností,“ uvedla Chmelová.

Radmila Kleslová přesto viní Piráty i současnou starostku, která je zároveň senátorkou, z pokrytectví. „Ti samí lidé, kteří mě před lety pranýřovali za členství v dozorčí radě PRE během mého starostování a dělali ze mě černou mambu, mají mnohem méně gescí a mnohem více poradců, než jsem měla já. Kdyby se tak choval někdo jiný, tak na něj Piráti podají stovky trestních oznámení,“ konstatovala Kleslová.