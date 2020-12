Politico zařadilo Hřiba jako posledního do devítičlenné kategorie „snílci“, spolu s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem, vůdkyní běloruské opozice Světlanou Cichanouskou, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nebo polským aktivistou Jerzym Kwasniewským.

První muž Prahy se do prestižního výběru dostal za asertivní postoje vůči „populistickému premiérovi“ i „čínským nebo ruským autokratům“.

Podle Politica je primátor české metropole „majákem naděje pro liberály v regionu sklouzávajícímu k pravicovému autoritářství“. Hřibovu pozici k Bruselu pak web interpretuje následovně: Chcete-li bojovat proti neliberalismu ve střední a východní Evropě, pošlete mi peníze na budování mé progresivní oázy a vyřaďte z rozdělování eurofondů vládní úředníky.

Koaliční úspěch, tvrdí partneři

„Panu primátorovi gratuluji, očividně mu vychází taktika soustředit se jen na novinové titulky. V tom je opravdu výborný,“ komentoval Hřibův mezinárodní „zářez“ šéf zastupitelů opozičního hnutí ANO Radomír Nepil.

„Já bych se ale přece jen přimlouval, aby se se stejnou intenzitou věnoval Praze a staral se o to, aby se lidé nemačkali v městské hromadné dopravě, nebo začal konečně stavět metro D a městský okruh, jak před volbami sliboval. Od toho tam totiž je,“ dodal.

Primátorův koaliční partner Jan Čižinský (Praha sobě) naproti tomu vnímá primátorovo zařazení do žebříčku Politica jako kolektivní úspěch. „Koalice, kterou jsme vytvořili, konečně z Prahy dělá evropskou metropoli, kde se dobře žije všem. U nás to je možná vizionářství, jinde je to standard. Jsem rád, že to zaznamenali i v zahraničí,“ uvedl Čižinský.

Politico také v Hřibově medailonku konstatuje, že pražský primátor chce využít klidu v cestovním ruchu, který způsobil koronavirus, k odvržení reputace Prahy jako „ráje“ rozluček se svobodou pro mužské návštěvníky z ciziny a přilákat více domácích turistů.

„Přistupuji k tomu s respektem a chci, aby lidé věděli, že ve svých snahách posouvat Prahu kupředu nehodlám ustat. Nadále budu pracovat na tom, aby byla Praha svobodným, otevřeným, suverénním, důstojným a udržitelným místem pro život,“ napsal primátor v reakci na zveřejnění výběru.