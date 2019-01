Smíchov - Pronájem mobilní kanceláře u Anděla byl prý třikrát dražší než její případná koupě.

Rada Prahy 5 od včerejška čelí trestnímu oznámení. Důvodem je údajně nevýhodný pronájem mobilní kanceláře u Anděla. Opoziční politici ze strany Věci veřejné se domnívají, že se vedení Prahy 5 v čele s exstarostou Milanem Jančíkem (ODS) mohlo dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Oznámení podal kandidát do zastupitelstva Prahy 5 Jiří Vejmelka (VV).

Odvádění pozornosti?

Mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík je přesvědčen, že Věci veřejné se zoufale snaží odpoutat pozornost od svých vlastních kauz. Například od údajného sledování bývalé starostky Prahy 11 Marty Šorfové (ODS) agenturou ABL, donedávna vlastněnou současným ministrem dopravy Vítem Bártou (VV).

Pronájem buňky

Jádrem problému je pronájem mobilní buňky stojící na pěší zóně nedaleko stanice metra Anděl, ve které si radnice před rokem zřídila pobočku a platí za její pronájem. A to přesto, že úřad městské části sídlí pouhých sto metrů odtud. Letos v červnu rada schválila výběrové řízení na další pronájem buňky na 60 měsíců. Za tu dobu městská část zaplatí 4,16 milionu korun, společně s dosud zaplaceným pronájmem to bude radnici stát 5,4 milionu korun. Podle Vejmelky ale tato částka zhruba třikrát přesahuje pořizovací hodnotu této mobilní buňky, která údajně činí asi 1,6 milionu korun. „Mobilní kancelář v průměru navštěvuje přes tisíc lidí měsíčně a je v ní vyřízeno kolem 500 úkonů balíku služeb Czech Pointu. Podle informací městské části je cena námi pronajaté mobilní kanceláře několikanásobně vyšší, než uvádějí Věci veřejné. Protože se jedná o pronájem, do jeho ceny se promítají i náklady na údržbu vně i uvnitř, pojištění a další služby, které by musela při nákupu radnice trvale hradit,“ tvrdí Myslík.

Trestní oznámení

„Městské části tím vznikne škoda. Proto jsme včera ráno předali trestní oznámení na státní zastupitelství v Praze 5,“ uvedl Vejmelka.

Kvůli výběrovému řízení chce strana podat podnět i k antimonopolnímu úřadu. Radnice ve výběrovém řízení oslovila pět firem, čtyři ale podle VV nesplňovaly podmínky tendru a ani se takovouto činností nezabývají. „Je otázka, jestli výběrové řízení proběhlo korektně. Máme podezření, že bylo zmanipulováno,“ uvedl další kandidát do zastupitelstva Prahy 5 Tomáš Homola (VV). Zakázku získala stejná firma Marlyle, která dosud radnici kancelář pronajímala. Jednatelem společnosti je podle VV bývalý místostarosta Prahy 5 Martin Stránský.

