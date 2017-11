Opozice by měla vést komise pro bezpečnost, shodl se kulatý stůl Pirátů

V kontrolních komisích a důležitých sněmovních výborech by měli být zástupci všech stran, komise pro dohled nad bezpečnostními složkami by pak měla řídit opozice, shodli se na tom zástupci ODS, TOP 09, STAN a Pirátů u kulatého stolu, který svolal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Novinářům po schůzce řekl, že počty poslanců ve výborech a komisích by měly být zvýšeny tak, aby v nich mohli být zástupci všech sněmovních subjektů. Hnutí ANO ale o změnách v počtu poslanců ve výborech neuvažuje.

Změny v počtech členů výborů by podle Radka Vondráčka (ANO) nominovaného do čela Sněmovny nebyly cestou správným směrem. "Když výbor překročí nějakou velikost, není dostatečně akceschopný," řekl novinářům před schůzkou zástupců ANO a Starostů. Opět doporučil, aby se menší kluby spojily, což se už dřív setkalo s nesouhlasem z jejich strany.

Vondráček opět uvedl, že ANO vedení mandátového a imunitního výboru nabízí, ale nikdo je nechce. Strany mají podle něho jiné priority, musely by některou z nich za mandátový a imunitní výbor vyměnit.

Zástupci všech stran by měli být podle místopředsedy STAN Víta Rakušana ve výborech a komisích, jejichž zasedání jsou neveřejná, aby informace z nich měli všichni. Zdůraznil, že členství ve výboru a komisi není placenou funkcí a jediné náklady, které se růstem počtu členů zvýší, budou náklady "na kávu".

Předseda sněmovního klubu STAN Jan Farský uvedl, že ve výborech s navrhovaným počtem 22 a 25 členů by Starostové podle poměrného zastoupení neměli zástupce vůbec, místo získává na úkor STAN hnutí ANO. Zmínil bezpečnostní a školský výbor a výbor pro veřejnou správu. V mandátovém a imunitním výboru by podle Farského neměli zástupce Starostové ani TOP 09. "Zatím to vypadá tak, že se opozice úplně ignoruje, případně zašlapává do země," řekl.

"Hnutí STAN je oprávněně znepokojeno úvahami o změnách počtů v jednotlivých výborech, neměli bychom dopustit takové účelové změny," podpořil návrh předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Jde hlavně o volební komisi, mandátový a imunitní výbor a bezpečnostní výbor. Kontrolní komise, například pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) nebo tajnými službami, by pak měly být podle účastníků schůzky pod vedením opozice a měly by v nich být zastoupeny i nejmenší sněmovní subjekty.

ODS podle šéfa sněmovního klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury na jednání stran, které dohromady disponují 60 mandáty, požádala o podporu předsedy strany Petra Fialy do čela Sněmovny. "Požádali jsme o podporu s tím, že budeme dále jednat," uvedl. Bartoš, jehož Piráti se dříve vyslovili pro kandidáta ANO Radka Vondráčka, později řekl, že žádost o podporu jeho strana probere na příštím zasedání poslaneckého klubu. Starostové poukazují na to, že strany, které budou opoziční, by měly být při hlasování o předsedovi Sněmovny jednotné.

Kalousek u kulatého stolu zopakoval odmítaný návrh na zablokování volby předsedy Sněmovny. Partnery také informoval, že TOP 09 navrhne do čela zahraničního výboru exministra a doyena Sněmovny Karla Schwarzenberga.

O rozdělení kontrolních komisí mezi jednotlivé strany zatím dnes strany nejednaly. Bartoš věří, že se nad tím znovu sejdou, možná do konce tohoto týdne, a to i se zástupci stran, které se dnešního jednání neúčastnily. O výsledcích stolu chce ještě dnes ostatní sněmovní subjekty informovat.