Praha - Budoucnost karty je v těchto dnech nejasná. Všichni čekají na výsledky auditu. Slibované novinky musejí počkat.

KOLIK NÁS VLASTNĚ STÁLA? Na projekt opencard vydala metropole - tedy každý Pražan - obrovské peníze. Takže zadarmo opravdu není. | Foto: DENíK/Jan Handrejch

Tři funkce a dost. Tak to v současné době vypadá s využitím karty opencard.

Miliarda. Na co?

Projekt už stál zhruba 800 milionů korun, některé odhady hovoří dokonce o miliardě. V současné době ji vlastní asi 360 tisíc lidí. Ti očekávali slibované rozšíření služeb, které se však zatím nekoná. Karta stagnuje a nebýt dopravního podniku, asi by ji dnes měl jen zlomek současných majitelů.

Posun by mohl nastat po oznámení výsledků rozsáhlého auditu projektu. K dispozici mají být nejdříve za měsíc. Audit má mimo jiné prozradit, zda-li byly vynaložené stamiliony korun efektivně využity. „Na projektu nadále pracujeme, ale v nejbližší době novinky nechystáme. Musíme počkat na výsledky auditu,“ potvrdil Deníku Martin Opatrný, mluvčí projektu opencard.

Novinky v nedohlednu

Opencard slouží jako průkazka v Pražské integrované dopravě. Papírové časové kupóny v tomto případě nahrazují elektronické. Dále funguje jako čtenářský průkaz do poboček Městské knihovny v Praze. Třetí funkcí je, že lze kartou platit za parkování v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7. Opencard umožňuje také využít služby Vím, jak řídím, která zobrazuje nevyřešené dopravní přestupky řidiče spáchané na území Prahy.

Další funkce nebo výhody jsou většinou pouze krátkodobé.

„Nadále chceme, aby mohla opencard v budoucnu sloužit jakoelektronická peněženkana nejrůznější drobné platby,“ pokračoval Opatrný.

Mikropeněženka

Tato funkce se ale příliš nelíbí zastupiteli hlavního města a místopředsedovi finančního výboru Jiřímu Witzanymu (SNK ED). „Město by se nemělo s kartou pouštět do této komerční sféry. Otázkou je také to, zda se bude nějaká společnost vůbec chtít zapojit. I v případě, kdy by se mohla opencard využívat pro mikroplatby, by se mohlo jednat o narušení hospodářské soutěže. Město by totiž využilo svého monopolu na tomto poli,“ varuje Witzany, který kartu dlouhodobě kritizuje.

S tím ale Opatrný nesouhlasí.„Karta by nefungovala jako klasické platební, jelikož by se jednalo pouze o mikroplatby. Určitě by to nebylo v rozporu s pravidly hospodářské soutěže."

„Nebýt propojení s dopravním podnikem, kdy začala karta sloužit jako jízdenka, nikdy by o ni ani nebyl tak masový zájem,“říká na adresu opencardWitzany. Opatrný k tomu ale dodává, že kartu si kvůli ukončení papírové verze roční jízdenky pořídilo zhruba sto padesát tisíc lidí, tedy méně než polovina z celkového počtu majitelů.

Co zjistí audit?

Probíhající audit by měl zjistit, jestli byly miliony korun dobře vynaloženy. „Šetření se ale zaměří na opencard jako celek. Prověří i to, jak je projekt veden, jak je úspěšný a podobně,“ doplnil Opatrný.

Podle mínění některých zastupitelů ale audit neobjasní vše. „Zadal ho magistrát, takže je otázkou, nakolik vlastní projekt zkritizuje. Věřím ale, že nějaké nedostatky se podaří odhalit,“ myslí si Witzany.

„Podle mě je to černá díra na peníze. Projekt mě za celou dobu příliš nepřesvědčil a jsem zvědavý, jaké budou výsledky šetření,“ navázal Petr Hulinský (ČSSD), předseda finančního výboru a zastupitel hlavního města. Výbor se bude výsledky auditu detailně zabývat.

Validátory na trase A? Zapomeňte

Problém zůstává také s takzvanými validátory. To jsou přístroje ve stanicích metra, které slouží k nahrání zakoupeného kuponu přes internet. Je to vlastně poslední krok k tomu, aby mohl cestující začít s opencard jezdit.

Jenže i nadále validátory chybí v podstatě na celé trase metra A, a to i přes to, že původně měly být nainstalovány už na jaře letošního roku. „Také v tomto případě jsme se neposunuli dál. Na druhou stranu věřím, že současný stav validátorů je dostatečný a nedochází k problémům,“ konstatoval Opatrný.

O instalaci dalších validátorů nic neví ani dopravní podnik (DP). „Nemám informace, že by měly přibýt další,“ doplnil mluvčí DP Ondřej Pečený. Podle jeho slov je v současné situace okolo opencard značně nepřehledná a také dopravní podnik napjatě čeká, jaké výsledky přinese audit.