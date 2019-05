/FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ Festival architektury Open House Praha, který se koná tento víkend, ukazuje, že architektem se může stát každý. Tedy alespoň architektem staveb z lega. Festival totiž kromě prohlídky běžně nepřístupných budov v rámci doprovodného programu nabídl i přednášku o těch největších stavbách z této stavebnice.

Národní muzeum, Tančící dům, brněnská vila Tugendhat či televizní vysílač na Ještědu. To je krátký výčet staveb, které vyrostly v obýváku stavitele lega Eduarda Hyblera (na snímku). „Na začátku jste plni entuziasmu, člověk žije z nápadů. Pak se ale každá věž opakuje čtyřikrát, a to si říkám, už aby to bylo hotové. Potom mám vždy ohromnou radost z celku,“ vysvětluje Hybler.