„Festival se vrátil po pandemii koronaviru do tradičního květnového termínu a my jsme rádi, že lidé využili hezkého počasí i možnosti podívat se do mnoha architektonicky zajímavých objektů po celé Praze. Překvapila nás i návštěvnost v částech Prahy vzdálenějších od centra města, jako je Zbraslav, Komořany a Staré Ďáblice,“ uvedla ředitelka a zakladatelka festivalu Open House Praha Andrea Šenkyříková.