„Kulturu v Praze velmi podporujeme, ale není možné, aby se koncerty ve volném prostoru konaly tak, že svým hlukem nepřiměřeně obtěžují obyvatele i vzdáleného okolí. Obdrželi jsme petici se stovkami podepsaných občanů a jako zastupitelé města musíme udělat vše pro to, aby nebylo poškozováno zdraví obyvatel, stejně jako jejich právo na pohodu bydlení,“ uvedla radní Hana Marvanová (Spojené síly / STAN), která vyhlášku připravila a současně vyzvala ministra zdravotnictví, aby navrátil hygienickým stanicím pravomoc řešit překračování hlukových limitů v obytných oblastech.

„Případných žalob ze strany pořadatele se neobáváme. Situaci mohl řešit různými technickými úpravami a také jsme s ním o tom jednali, ale aktivita na druhé straně dosud nebyla dostatečná,“ dodala Marvanová, podle které bude chtít město řešit podobné spory dohodou a proto zatím ani není v plánu rozšiřování regulace na další lokality.

Stížnosti na hluk linoucí se z někdejších ledáren docházely na radnici Prahy 4 už před lety. Nespokojenost zesílila po začátku loňského festivalu, proti kterému vznikla iniciativa Hluk z Prahy 4. Její zástupce požadoval ukončení akce v otevřených dopisech, z nichž jeden adresoval i prezidentovi. Nedávno pak podal trestní oznámení kvůli „umožnění činností poškozujících lidské zdraví“ na primátora Zdeňka Hřiba i radní pro kulturu Hanu Třeštíkovou. Zároveň s tím vyzvala iniciativa město k přijetí závazné vyhlášky. „Vzhledem k pasivitě hlavního města se pořadatelé hudebních festivalů začínají z původních lokalit (za městy a v krytých objektech) stěhovat právě do prostředí neregulovaného hlavního města a jeho otevřených ploch bez jakéhokoliv protihlukového opatření,“ konstatovala výzva iniciativy s dovětkem, že koncerty pod otevřeným nebem se letos nově plánují v dalších „akusticky nevhodných“ místech poblíž Vltavy jako jsou Holešovice nebo Štvanice. „Jde o přirozený krok producentů za účelem maximalizace zisků, avšak na úkor okolního obyvatelstva,“ pokračoval apel.

Mimořádně hlasitá hudba

Na podnět Pražského deníku, aby se obyvatelé Braníku a okolí podělili o své zkušenosti, reagovaly během několika hodin desítky lidí. Někteří z nich bydlí několik kilometrů daleko od areálu ledáren, nicméně nepříjemný zvuk a vibrace prý mnozí pociťovali i přes zavřená okna. Reakce by se daly shrnout do sousloví „bezohlednost pořadatelů“ anebo „na koncert lze dojet, před hlukem nelze utéct“.

Například podle Světlany Hessové z Braníku reproduktory v ledárnách vnucují něco, co rezidenti nechtějí slyšet. „Chvilku se to dá vydržet, ale představte si, že je to každý den od června do září, to už je na sebevraždu,“ napsala Světlana, která považuje zhoršení životního komfortu za důsledek více příčin. „Braník už dávno není a nebude to, co býval. Zvyknete si, že není kde zaparkovat, cyklostezka je zacpaná bruslaři a kočárky, břehy Vltavy jsou plné divokých ohnišť, příměstské tábory a mnoho klubů tu má své aktivity. Na každodenní dunění z repráků si ale nezvyknete nikdy,“ dodala.

Podle představitele iniciativy Hluk z Prahy 4 festival Ledárny Open Air nejvíce znepříjemňuje život lidem ve výše položených partiích Braníku a v řadě dalších čtvrtí zejména na protějším břehu řeky. „To že hluk je přesto slyšet i v Braníku svědčí o tom, že jde o mimořádně hlasitou produkci, která je amatérsky přebasovaná, protože v normálních podmínkách by to v Braníku nemělo být vůbec slyšet. Obecně je to totiž tak, že ti co v Braníku žijí za bariérou dole, tak jim to nevadí, jsou chráněni před hlukem. Ti co ale bydlí výš, tak už to slyší velmi intenzivně a ti se bouří,“ uvedl Miloš Závora.

„Patřím mezi obyvatele Hodkoviček, kterým hluk z koncertů znepříjemňoval život celé loňské léto. Díky tomuto kraválu se ve dnech, kdy byly v Ledárnách akce, nedají ve večerních hodinách otevřít okna, aniž by nebylo slyšet dunění, které se nese až k sídlišti Novodvorská. Hluk byl slyšet i přes zavřená okna, takže rušil při usínání,“ svěřila se Deníku K. Vosická. „Bydlíme v paneláku na Kamýku, Otradovická ulice, což je trošku dál od Braníku (v podstatě na kopci) a počas koncertu se náš dvanáctipatrový panelák otřásá a duní v rytmu duc, duc, duc,“ napsala zase Salvo Angelika.

Houslista, bývalý koncertní mistr Orchestru Státní opery a obyvatel Hodkoviček se zase pokusil vysvětlit princip, jakým dochází ke zkreslení při přenosu zvuku z ledáren do okolí. „To je dle mého názoru způsobeno už samotnou přílišnou hlasitostí v místě vzniku, ale také faktem, jak daleko se nacházíme my, nedobrovolní účastníci koncertů. Jejich zvuky, totiž jen část zvukového spektra, a to především basová složka, proniká i přes zavřená okna do našich domovů,“ poznamenal Štěpán Kaniak.

Rušit nebudeme, tvrdí pořadatel

Pořadatel festivalu, kterým je společnost Lucerna Music Bar, nicméně odmítá nařčení z bezohlednosti a nedostatečné vstřícnosti. Počet naplánovaných koncertů údajně snížil na polovinu, jejich načasování striktně ohraničil 22. hodinou a zvuková aparatura prý bude maximálně směrována pouze mezi diváky koncertu.

„Máme zpracovanou hlukovou studii, díky níž je zřetelné, že obyvatele v okolí rušit nebudeme. To vše uvedeme v praxi již tento čtvrtek při prvním koncertu, při kterém bude hluková zátěž měřena autorizovanou společností. Se všemi právě zmíněnými opatřeními jsme seznámili jak zástupce magistrátu, tak Prahy 4,“ uvedla za pořadatele Kateřina Dědková, podle které ale představitelé města naslouchají více než faktům „dezinformacím prezentovaným iniciativou Hluk z Prahy 4 a jejím hlavním představitelem Milošem Závorou“. Podle Dědkové jsou některé body z návrhu nové vyhlášky nerealizovatelné.