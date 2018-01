Onemocněli jste před koncertem? Peníze za něj zpět dostanete díky novému webu

Nemůžete jít na koncert a nechcete, aby vám propadly lístky? Bez starostí je prodáte na novém webu nestihnu.cz. Stačí pouze vyplnit formulář. Za vstupenky dostanete finanční obnos podle toho, kolik dní do dané akce zbývá.

Prvotní nápad na vytvoření webu na prodej vstupenek vznikl vcelku náhodou. „Koupil jsem si lístky na koncert kapely The Kooks, zhruba měsíc a půl dopředu. Říkal jsem si, co bych asi tak s lístky dělal, kdybych nakonec na koncert nemohl. Lustroval jsem internet a nenašel jsem jinou možnost než různé bazary, či prodej přímo na facebookové stránce koncertu,“ popsal začátky Šimon Chovítek, který nestihnu.cz založil.

Poté začal Šimon přemýšlet jak propojit skupinu lidí, kteří se chtějí rychle a hlavně bezpečně zbavit vstupenek, s lidmi, kterým nevadí rozhodnout se na poslední chvíli. Levnější lístek je zároveň přesvědčí k návštěvě akce, kterou třeba původně ani neplánovali. Výsledkem se stal web www.nestihnu.cz.

„Ironií je, že v den, kdy jsem měl jít na zmíněné The Kooks, jsem ulehl s horečkou a nezbylo mi nic jiného než prodat lístek přímo na facebookové události koncertu. Dopadlo to tak, že věrohodně vystupující kupující se mi prokázal fiktivním výpisem o platbě a peníze za zaslané lístky jsem tak nikdy neviděl,“ vysvětlil Šimon.

Tato situace dokázala, že prostředí „přeprodeje“ lístků může být dost rizikové. „Obě strany transakce se dostávají pod tlak a někteří jedinci se nebojí toho zneužít. Tomu se snažíme bránit,“ dodal. Jelikož stránka funguje teprve od loňského listopadu, tak o ní příliš lidí neví.

Koncerty v Praze nebo Brně

Protože je web teprve v začátcích, zaměřuje se pouze na hudební udláosti ve velkých městech jako je Praha nebo Brno. „V dalších fázích bychom rádi rozšířili paletu akcí například o lístky do divadla, sportovní utkaní a podobně. S tím jak poroste základna uživatelů, máme ambici růst i do další měst a segmentů,“ uvedl Šimon Chovítek.

Pokud potřebujete udat vstupenky na akci, tak stačí na webu vyplnit poptávkový formulář a nahrát vstupenky. „My je zkontrolujeme, a pokud je vše v pořádku, dáváme příkaz k úhradě. Na email / vám přijde bankovní potvrzení a peníze máte na účtu následující pracovní den,“ doplnil zakladatel webu nestihnu.cz

To, za jakou částku lístky vykoupí, je dané tím, kolik času zbývá do konání akce. Výkupní cena se tak pohybuje od 50 do 70 % původní hodnoty vstupenky. Bez starostí tak získáte zpět část svých peněz a zbavíte se rizika propadnutí či případného nezaplacení vstupenky.

Vykoupené lístky se pak nabízejí dalším zájemcům, které je mohou koupit se slevou. „Zatím se nestalo, že by vstupenky propadly, ale určitě k tomu může dojít. Právě proto, že na sebe bereme toto riziko, můžeme požadovat po prodávajících zmíněnou slevu,“ řekl Šimon Chovítek

Vstupné na akci se někdy vyprodá za pár hodin či dní. „Zrovna minulý týden jsme vyšli vstříc klientovi, který chtěl udat lístky na kouzelnickou show den před jejím konáním. I když nešlo o koncert, vstupenky jsme vykoupili, a nový zájemce se našel dříve, než řeknete abrakadabra,“ uzavřel vtipně zakladatel webu nestihnu.cz.