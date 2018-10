ON-LINE: Druhý den voleb začal. V Praze zatím přišla zhruba čtvrtina lidí

Volební místnosti se v hlavním městě stejně jako jinde v republice znovu otevřely. Až do 14 hodin odpoledne mohou Pražané volit do zastupitelstev městských částí a vybrat magistrátní sestavu. Ve čtyřech obvodech se volí rovněž do Senátu. Průběh voleb i sčítání výsledků sledujte v podrobné reportáži.

V pátek podle odhadů dorazilo k urnám zhruba 25 oprávněných voličů. Mezi prvními křížkovali premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman, který způsobil v Praze 13 největší poprask. Volební míst obsadila jeho ochranka, aby se neopakoval incident z prezdentských voleb, kdy Zemana šokovala obnažená aktivistka z Ukrajiny. Hlava státu označila volby za svátek demokracie, nelichotivě se vyjádřila o Senátu a cestou ven ještě Zeman urazil novinářku. Online reportáž Komunální a senátní volby 2018 v Praze - online reportáž 06.10. 8:56 Jak je to vlastně s celkovou volební účastí Pražanů? Podle pátečních odhadů zatím k urnám dorazila zhruba čtvrtina oprávněných voličů. Někde však účast přesáhla 30 procent. Před čtyřmi lety byla účast ve volbách do zastupitelstva hlavního města celkem 37,72 procent. 06.10. 08:34 První ranní zprávy přináší ZŠ Jarov. Účast v okrsku 3052 činí zatim zhruba 38 procent, napsal Pražskému deníku člen volební komise. Podobně jako v Praze 9 i tady na "trojce" jsou lidé zmatení ze sloučení okrsků a že volí do Senátu pro Prahu 2. Další komplikací na Žižkově a okolí je i odstoupení lídra pirátské kandidátky Martin Arden, povoláním pastoračního pracovníka. Jeho první místo zůstalo prázdné, ale málokterý volič si tuto informaci přečte před hlasováním. 06.10. 08:00 Volební místnosti se znovu otevřely. Hlasovat lze až do 14 hodin odpoledne. Pak volební komise sečtou výsledky, které se posléze objeví na webu Českého statistického úřadu. Vzhledem k náročnosti systému a počítání křížků budou vítězové a poražení známí až někdy okolo půlnoci. 05.10. On-line reportáž bude pokračovat v sobotu ráno. Díky za pozornost! Celá on-line reportáž ZDE Na různých místech metropole odvolili také největší favorité boje o primátorský řetěz - Petr Stuchlík (ANO), Zdeněk Hřib (Piráti), Bohuslav Svoboda (ODS) nebo Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu). Černým koněm by mohl být lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský, který s dítětem v náručí hodil hlas v Praze 7, kde dělá starostu. ČTĚTE TAKÉ: Málem mi vypadly oči! Volička v Praze 4 dostala lístek s křížky jiných stran Obecně láká voliče víc vybírat ze jmen kandidátů na radnici než do Senátu. Přitom v Praze 12 (volební obvod č. 17), Praze 4 (volební obvod č. 20), Praze 8 (volební obvod č. 23) i Praze 2 (volební obvod č. 26) jsou mezi kandidáty Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Petr Hannig, kteří se ucházeli o voličské hlasy na začátku roku při prezidentských volbách. Drahoš postoupil do druhé kola a těsně prohrál se Zemanem. V komunálních volbách je Praha rozdělena na 22 městských částí a dalších pětatřicet okrsků na okraji metropole. 26 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Lidé se nejvíc zlobili kvůli systému voleb - tzv. panašování přináší problémy i komisařům při sčítání. Křížkování na velkých plachtách navíc zdržovalo a někde se občas tvořily "fronty jako na banány," jak uvedl čtenář Pražského deníku. Potíže při hlasování se objevily například v Praze 1 a Praze 4. Jinak byl klid. Více vzrušení se očekává ve volebních štábech jednotlivých stran. Výsledky by měly být známy do půlnoci. ČTĚTE TAKÉ: Zavřete pusu, nesluší vám to. Zeman při volbě zmínil incident a urazil novinářku

