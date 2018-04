Omezení na pražských náplavkách. Město zahajuje jejich revitalizaci

Rašínovo, Hořejší a Dvořákovo nábřeží. Tři nejoblíbenější pražské náplavky, které projdou opravami. Ty budou probíhat sice za provozu, ale v hlavní sezoně. Dotknou hlavně provozovatelů barů a restaurací v kobkách, kteří tak na sezonu neotevřou.

"Tři dny poté, kdy už bychom v sluncem zalitých dnech měli mít otevřeno, přišlo oficiální oznámení. Bajkazyl a všechny pobřežní provozovny budou celé léto zavřené. Podle původní domluvy měla alespoň po část sezóny být náplavka občanům a návštěvníkům Prahy normálně k dispozici. Bagry ale mají přijet 20. dubna a do září se má stavět," zlobí se na sociálních sítích provozovatel baru Bajkazyl.

"Takzvanou ´revitalizací´ dosud velmi vitálního místa zcela zbytečně umrtví letní přestavba, kterou nelze z neznámých důvodů posunout o pár měsíců na dlouhé studené období, kdy se k řece nikomu nechce. Vypadá to, že politické ambice zvítězily nad zájmy obyvatel a návštěvníků Prahy. Tato radikální změna v původním harmonogramu přestavby také citelně poškodí kontinuitu naší činnosti a široký okruh lidí, kteří s námi spolupracují. Užívejte si alespoň těch posledních několik dní svobodného pobytu u řeky. Je nám to moc líto, ale tentokrát bohužel bez naší cyklopodpory, hudby, divadla, tance a dětských programů," dodává.

Ve vnitřních prostorách nábřeží mají vzniknout kavárny, výstavní prostory či sociální zařízení, přestavba se týká celkem dvanácti kobek. Vedle toho magistrát plánuje na náplavkách upravit osvětlení, lavičky, koše či bezpečnostní prvky.

„Nedojde k tomu, že by náplavka byla uzavřena jako celek nebo její velká část. Maximálně v sezoně dojde k tomu, že budou uzavírány malé prostory pro práce v daném místě revitalizace,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz koordinátor správy náplavek Jan Nejedlý s tím, že by to však nemělo mít vliv na průchodnost či průjezdnost nábřeží. „Nebude to mít vliv například ani na pořádání farmářských trhů,“ dodal.

Revitalizaci pražských náplavek město schválilo už loni v únoru a s opravami se tak mělo začít loni na podzim. Kvůli absenci všech potřebných povolení, jak uvedl Nejedlý, se nakonec zahájení oprav posunulo na duben. Opravy by měl stát přes 220 milionů korun, uvedl server.