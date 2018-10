Omezení kol v centru? Vyjednávat o něm bude až nové vedení Prahy 1

Vedení Prahy 1 včera zrušilo schůzku se zástupci magistrátní cyklokomise, na které se mělo řešit plánované omezení cyklistiky v centru metropole. O podobě opatření tak bude jednat až nové vedení radnice. Sdělila to mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Dosluhující vedení Prahy 1 chtělo kola ve vybraných pěších zónách omezit mezi 10. a 17. hodinou, opatření zrušil soud na základě žaloby spolku AutoMat. Radnice, magistrát a spolek poté začaly jednat o kompromisním řešení.

Praha 1 zamezuje cyklistům vjezd do centra tlustými bílými čarami.Foto: Automat

Před volbami se zástupci cyklokomise rady hlavního města a Prahy 1 dohodli na schůzce, tu však nyní na základě výsledků voleb radnice zrušila. Dosavadní starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) ve vedení radnice téměř jistě skončí a v první městské části pravděpodobně vznikne zcela jiná koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů, uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) a Zelených. "Nelze předjímat, jak se rozhodne nové vedení v této věci pokračovat," uvedla mluvčí Blažková.

Nové vedení hlavního města také může obměnit složení cyklokomise, případně ji úplně zrušit. Jaké komise zřídí a koho do nich obsadí, je na uvážení každé rady.

Vedení Prahy 1 původní razantní omezení zdůvodňovalo ochranou chodců, například kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Soud v odůvodnění uvedl, že úplný zákaz kol byl nepřiměřeným řešením a mělo se přistoupit k omezení rychlosti.

Pro cyklisty zatím platí výjimka

Po zrušení soudem vznikl na základě jednání kompromisní návrh, podle kterého by cyklisté museli ve všední dny mezi 10. a 17. hodinou sesednout z kola na trase od Prašné brány přes Celetnou ulici, Staroměstské náměstí, Karlovu, Křižovnické náměstí a dále přes Karlův most. Naopak průjezd na náměstí Republiky a na dolní části Václavského náměstí by zůstal zachován. Shoda před volbami nenastala ohledně průjezdu Staroměstským náměstím, kde Praha 1 trvala na úplném omezení a AutoMat chtěl zachovat propojení Železné a náměstí Franze Kafky.

Praha 1 nechala po schválení původního omezení rozmístit po centru města značky včetně bílých čar na zemi, které sklidily kritiku. Podle řady lidí nerespektují charakter centra metropole. Značení stále nebylo odstraněno, vyřešit by se mělo poté, co se rozhodne o finální podobě opatření.

Záměr omezení kol v centru před loňskými prázdninami schválila rada městské části. Podle původních vyjádření Prahy 1 mělo omezení mířit zejména proti takzvaným motorovým koloběžkám, které začaly jezdit po centru metropole po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce. Poté už zástupci městské části hovořili přímo o cyklistech, kteří podle nich ohrožují chodce a obyvatelé Prahy 1 si na ně pravidelně stěžují. Nyní mohou kola v pěších zónách jezdit na základě vydané výjimky.