Omezení dopravy v Praze při smogu asi nebude, způsobilo by totální kolaps

Zákaz vjezdu do metropole v době smogových situací pro nákladní a polovinu osobních vozů, který od začátku loňského roku připravuje vedení Prahy, by zřejmě způsobil dopravní kolaps. Vyplývá to ze závěrů odborné pracovní skupiny pro přípravu omezení, které v úterý dostanou na stůl pražští radní. Na základě doporučení skupiny dosluhující vedení města plán neschválí. Proti opatření se postavil například Středočeský kraj, policie nebo ministerstvo dopravy.

"Mrzí mě, že přes veškeré úsilí, dlouhou dobu přípravy a zapojení několika organizací se bohužel nepodařilo najít vhodné řešení,“ uvedla dosluhující radní pro životní prostřední Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že město do přípravy regulačního řádu vložilo zhruba 1,35 milionu korun.

Návrh počítal s tím, že při nejvážnějším stupni znečištění by po městě kromě nákladních aut nad šest tun nesměla jezdit polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem. Cílem bylo v době smogu snížit koncentraci zplodin v ovzduší. Zákaz měl platit po celém území Prahy s výjimkou Pražského okruhu, navazujících dálničních úseků a Kbelské a Vysočanské radiály.

Nejsou objízdné trasy

Hlavními důvody zamítavého stanoviska členů pracovní skupiny jsou chybějící alternativní trasa pro nákladní dopravu, malá kapacita MHD a neschopnost policie opatření efektivně kontrolovat a vymáhat.

Původní návrh počítal s platností na celém území metropole, nakonec by však mělo 60 procent tranzitní dopravy zůstat zachováno i v době vyhlášení stavu regulace. Jinak to v důsledku nutnosti zajistit průjezdnost metropole pro nákladní dopravu nejde, zároveň by to však podle stanoviska pracovní skupiny výrazně snížilo vliv opatření na kvalitu ovzduší.

Středočeský kraj upozornil na důsledky pro okolní obce a uvedl, že dokud nebude dostavěn Pražský okruh, nevydá souhlas k objízdným trasám. Podobně se vyjádřilo i ministerstvo dopravy, které "… zavedení regulace v navrženém rozsahu považuje v zásadě za neuskutečnitelné bez předchozí realizace zbývající části Pražského okruhu".

Nízká kapacita MHD

Dalším důvodem pro nesouhlas je nedostatečná kapacita MHD a příměstské dopravy. Nárůst počtu cestujících by podle odůvodnění Pražská integrovaná doprava dokázala pojmout v lednu či únoru, kdy veřejnou dopravu využívá méně lidí, ale například v říjnu, listopadu či prosinci je kapacita už teď na maximu. Případné posílení autobusů limituje nedostatek řidičů a u příměstských vlaků už nyní jezdí všechny vozy, které jsou k dispozici.

Podle zástupců policie a městských strážníků by pokus o plošnou kontrolu na hranicích města vedl k dopravnímu kolapsu a ani ke kontrole nemají dostatek lidí, píše se dále v odůvodnění. V úvahu by připadaly namátkové kontroly uvnitř města a využití kamerového systému, to by však řidiče pravděpodobně dostatečně nenutilo pravidla dodržovat.

Navržené opatření mělo platit v době vyhlášení takzvaného stavu regulace, tedy nejhoršího stupně znečištění. Při jeho vyhlášení musí omezovat provoz i výrobní podniky. Za posledních 12 let byl tento stav vyhlášen čtyřikrát.