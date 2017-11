Omezení dopravy při smogové situaci by mohla platit v únoru

/ANKETA/ Pražský magistrát připravil návrh opatření, kterým chce omezit dopravu v hlavním městě při smogové situaci. Při nejvážnější smogové situaci by do Prahy nesměly vjíždět nákladní automobily s hmotností nad šest tun a část osobních aut, jejichž SPZ by končila sudým či lichým číslem. Změna by mohla platit už od února příštího roku.

dnes 11:28 SDÍLEJ:

Návrh už ve středu projednal legislativní výbor a magistrát ho na začátku listopadu rozeslal k připomínkování městským částem a dalším institucím. Pokud bude schválen, mohl by platit už od února. Podobná opatření fungují i v jiných evropských metropolích. Jde o to, že pokud by smogová situace nastala v lichý den, nesměly by do hl. města vjíždět vozy, jejichž SPZ končí lichým číslem, pokud v sudý, týkal by se zákaz aut vozů, u kterých SPZ končí sudým číslem. ČTĚTE TAKÉ: Praha ráno stála v kolonách. Strahovský tunel byl zavřen kvůli poruše automobilu Dodržování bude kontrolovat policie Město vycházelo ze studie, kterou zpracoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Z původního návrhu tak úřad např. vyjmul Pražský okruh, kam by mohla nákladní doprava i v době smogové situace. Magistrát také regulaci zmírnil jen na dobu vyhlášení stavu regulace a nikoli na období už při prvotní vyhlášení smogové situace. Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Uvnitř města bude kontrol relativně méně. V současné době návrh připomínkují městské části a odbory magistrátu. Čeká se ale i na vyjádření dalších institucí jako Policie a Středočeského kraje. ČTĚTE TAKÉ: Zákaz vjezdu nákladním autům za smogové situace, radí studie Praze Největším znečišťovatelem ovzduší v hlavním městě je automobilová doprava. Poslední platný regulační řád je z roku 2012 a řešil hlavně problém se zplodinami z výfukových plynů. Prahu ale v současnosti trápí prachové částice označované jako PM10.

Autor: Redakce