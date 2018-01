Okupant, či osvoboditel? Pomník Koněva doplní vysvětlující tabulka v červnu

Pražský deník získal text nápisu, který se pod sochou objeví. Pomník se stěhovat nebude, Praha 6 ho naopak opraví.

Socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva zůstane tam, kde je. Tedy na náměstí Interbrigády v Praze 6. Přestěhování na půdu velvyslanectví Ruské federace ji nečeká. Zastupitelé městské části ale definitivně rozhodli tabulka, vysvětlující maršálovu problematickou minulost, se na pomníku objevit musí.

Text čeká na schválení

Podle zjištění Pražského deníku se tak ale stane nejdříve letos v červnu. Její pracovní text, který má redakce k dispozici, teď podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka čeká na schválení ministerstvem obrany a Armádou ČR.

„Schválení očekáváme na přelomu března a dubna, teprve pak může radnice ve veřejné soutěži vybrat firmu, která tabulku odlije a osadí,“ vysvětlil Šrámek. Zároveň sdělil, že rozhodně nejde o žádné účelové průtahy.

Do boje se vložila nejen ambasáda

„Praha 6 soutěží všechny zakázky bez ohledu na částku. U pomníku zároveň chceme opravit uvolněné žulové desky. To je třeba udělat za teplého počasí,“ konstatoval mluvčí. Redakce text vysvětlující tabulky předložila ke komentáři ambasádě Ruské federace v Praze, reakce se však ani po urgencích nedočkala. Už dříve se ale z ambasády ozývaly kritické hlasy ve směru k aktivitám Prahy 6 a údajným snahám pomník přestěhovat. „Je to nepřípustné a mohlo by to poškodit vzájemné vztahy obou zemí,“ pohrozilo velvyslanectví.

Nejen samotná ambasáda se ale vložila do „boje“ o pomník sovětského maršála s problematickou minulostí. Přidala se i proruská dezinformační média. Například server Sputnik vloni na podzim uvedl, že „proti likvidaci sochy demonstrovaly tisíce Pražanů“.

V listopadu se sešli demonstranti

Skutečnost ale byla zcela odlišná. Proti doplnění pomníku vysvětlující tabulkou a také proti posprejování soklu klíčovými daty (viz. infobox) se v listopadu 2017 sešla necelá stovka demonstrantů se sovětskými, ruskými a českými vlajkami. Řečnili komunističtí politici.

„Podobné návrhy jsou skutečným vandalismem, zásahem do dějin a pokusem o jejich zkreslení,“ argumentoval například místopředseda KSČM Josef Skála. „Nová tabulka neříká nic nepravdivého, naopak na rozdíl od té stávající, která je poplatná době vzniku uvádí historii na pravou míru. Kdokoliv by tedy chtěl protestovat, bude protestovat pouze proti tomu, co se skutečně stalo,“ ohradil se mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Od vandalského poprejování soklu se radnice distancovala a odsoudila jej.

Neadekvátní krok

Asi nejživěji se o budoucnosti sochy na náměstí Interbrigády diskutovalo u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války, tedy v roce 2015. Vznikla tehdy petice, žádající úplné odstranění pomníku. Praha 6 už v té době přikročila ke kompromisu v podobě umístění vysvětlující tabulky.

Například podle českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) je ale i takový krok neadekvátní. „Maršál Koněv je jednou z klíčových osob druhé světové války a to je to, co má socha připomínat,“ vysvětlil už vloni na jaře mluvčí ČSBS Vladislav Kučík.

Vášně budí Koněv také mezi Pražany na sociálních sítích. „Dal bych tam tabulku a pomník odstranil,“ poznamenal v nedávné diskuzi na Facebooku Josef Němec. Setkal se ale s oponentním názorem Petra Žáka: „Strhávání soch patří maximálně na konec revoluce nebo války, pokud socha nevadila v roce 1989, nemůže vadit ani v roce 2018. Na druhou stranu, informace u ní uvedené mají být objektivní a kompletní.“

Znění tabulkyPražský deník získal znění vysvětlující tabulky, kterou má být pomník letos v červnu osazen:



„Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky se zúčastnily závěrečného útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V létě 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“



Dosud je pomník doplněn tímto nápisem:

„Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením.“