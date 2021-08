/FOTOGALERIE/ Letos uplynulo třiapadesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ke střetům vojáků s civilisty došlo mimo jiné i před budovou Československého rozhlasu, kde několik lidí zemřelo, další byli zraněni.

Jana Kunclová, svědkyně střelby před rozhlasem 21. srpna 1968. | Foto: archiv Jany Kunclové

Před třiapadesáti lety se tehdy pětadvacetiletá úřednice Jana Kunclová probudila do hrůzného rána. Než se jako každé ráno vydala do práce do účtárny nedaleko Československého rozhlasu, pustila si rádio. Hlasatelka právě oznamovala, že Československo během noci obsadila vojska Varšavské smlouvy. „Vážení přátelé, prosíme vás o důstojnost a klid, nikoliv o jiné akce. Zachovejte pasivní rezistenci, to je teď jediné možné řešení,“ hlásil 21. srpna 1968 ráno hlas z rozhlasu.