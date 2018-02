Okamura se před poslanci ANO omluvil za výroky o Letech

Předseda SPD Tomio Okamura se dnes na jednání poslanců ANO omluvil za výroky ohledně protektorátního koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku, kvůli nimž mu hrozí odvolání z vedení Sněmovny. Předseda poslanců SPD Radim Fiala tuto hrozbu označil za politický boj ze strany KDU-ČSL, jehož smyslem je oslabit případnou podporu SPD a KSČM menšinové vládě ANO v čele s Andrejem Babišem.

Okamura a Fiala to po návštěvě v poslaneckém klubu ANO řekli novinářům.

Oba prý na jednání klubu ANO pobyli jen krátce a nechali na poslancích nejsilnější parlamentní frakce, aby vše sami zvážili. Okamura uvedl, že řekl poslancům ANO jen tři věty. "Řekl jsem, že za nepřesné výroky jsem se omluvil a vysvětlil jsem, že jsme nezpochybňovali hrůzy holokaustu," řekl.

Fiala poukázal na předchozí vyjádření SPD. "Chtěli jsme říct, co si myslíme a mít jistotu, že naše zprávy budou interpretovány správně. Řekl jsem, že je to politický boj vyvolaný KDU-ČSL, že se snaží oslabit SPD, ANO i Babiše," uvedl Fiala.

Okamurovi kvůli výrokům hrozí odvolání z funkce místopředsedy Sněmovny. S iniciativou přišli lidovci. Aby mohl být návrh případně zařazen na schůzi dolní komory, která začíná dnes odpoledne, potřebují shromáždit podpisy 80 poslanců, tedy dvou pětin z jejich celkového počtu. Před polednem jich měli 48, podpořili je Piráti, TOP 09 a ČSSD. K návrhu se mezitím přihlásil i STAN.

V případě, že by dolní komora nakonec o Okamurově odvolání hlasovala, bylo by to podle dostupných informací poprvé, kdy by se rozhodovalo o odvolání místopředsedy Sněmovny. Postoj zákonodárců nejsilnější frakce ANO by mohl být rozhodující.

Lidovcům vadí Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku, považují je za zpochybnění holokaustu. Poukazují i na slova dalších zástupců SPD v těchto záležitostech. Okamura se proti vyjádřením, že zpochybňuje holokaust, ohradil. Už dříve řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech za protektorátu, má ale výhrady k tomu, jak se řeší pietní místo, a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

Šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.