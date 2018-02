Odvolání ředitelky Bulovky může souviset s lobbisty, naznačil ministr

Odvolání ředitelky pražské Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské, může souviset s podezřením na přílišný vliv lobbistických skupin. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je na návštěvě Brna. Ministr Vrbovskou odvolal v pátek. Více podrobností sdělit nechtěl s ohledem na prozatím neuzavřené prošetřování. V současnosti má řízení nemocnice na starosti provozně technický náměstek František Novák.

„Nebyl to pouze můj rozmar. Lze nastínit podezření na prorůstání určitých lobbistických skupin do zdravotnictví. Není akceptovatelné, aby u tak významné instituce byl člověk, který by s tím mohl mít problém. Víc to nemohu komentovat," uvedl v Brně ministr Vojtěch. Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová už dříve uvedla, že Vrbovská ztratila důvěru ministra.

Ministerstvo už zahájilo kontrolu finančních operací nemocnice a vypsalo výběrové řízení na nového ředitele, do kterého se mohou zájemci přihlásit až do 28. února. Podle tiskové mluvčí pak ministerstvo vybere nového šéfa nemocnice v prvním pololetí letošního roku.