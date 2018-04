Odvážlivci mohli na zvláštním festivalu ochutnat blafy

Již podruhé se v Praze konal Blaf Food Fest. Návštěvníci mohli ochutnat nepříliš lahodná jídla z internetu.

Patří čočko-párko nanuk do tradiční české kuchyně? Na to se o víkendu pokoušeli odpovědět organizátoři již druhého ročníku Blaf Food Festu konaného ve volnočasovém centru Plechárna. Návštěvníkům nabízeli takové pochutiny, jako carpaccio z gothaje, kolínka s kečupem nebo rybí polévku z konzervy.

Recepty z internetu

„Nic jsme si ale nevymysleli,“ upřesňuje za organizátory akce Tereza Němečková. „Všechny vyzkoušené recepty jsme našli na internetu na různých mateřských webech nebo na sociálních sítích. Otázkou je, jestli je i autor považoval za vtip, ale obáváme se, že ne,“ dodává s úsměvem Němečková.

Pro návštěvníky byl také připraven bohatý doprovodný program. Mohli například navštívit věštkyni v leskle červené paruce, která za pomocí čajových lístků a dalších věšteckých pomůcek prozrazovala lidem, co je čeká a co nemine.

Co jsou Češi ochotni uvařit

A také radila, co ochutnat a co raději přenechat odvážnějším. Poté tu byla možnost sestavit si svůj vlastní chlebíček nebo se účastnit degustace těch nejlepších krabicových vín široko daleko. Jedna z „bezpečnějších“ aktivit byla možnost namalovat si a vytvořit svoji vlastní připínací placku, kterou si mohl člověk ihned připevnit na klopu a honosit se vlastním designem.

Co má ale festival za cíl? „Upozorňujeme na to, čeho jsou Češi schopní, co všechno jsou ochotni sníst a uvařit. Zároveň je to pro nás další forma, jak přilákat do Plechárny nové návštěvníky, kteří zde zatím nebyli, protože je třeba nezajímá skejtování, koncerty nebo sportovní kurzy. Náš festival je vlastně díra na trhu. Takový tady nikdo nedělá,“ vysvětlila Deníku Tereza Němečková.

Recepty na vlastní nebezpečí

Pokakaný šmoula oblíbené jídlo pro děti či pro děti v těle dospělého.



Co budete potřebovat

Krupicovou kaši

Kakao

Potravinářské barvivo (modré)



Slovy šéfkuchaře Blaf Festu: „Jednoduše uděláš krupicovou kaši, nabarvíš ji a nakydáš na to kakao, aby to vypadalo jako h…“



Čočko-párko nanuk ideální svačinka na horké dny.



Co budete potřebovat

Čočku

Párek

Umělohmotný kelímek

Dřevěné nanukové špejle



Slovy šéfkuchaře Blaf Festu: „Normálně uděláš čočku na kyselo a nakrájíš párek na drobno. Smícháš to, dáš do kelímku se špejlí a necháš to v mrazáku.“