Odstraňování jeřábu zastaví o víkendu tramvaje u Masarykova nádraží

/INFOGRAFIKA/ Na komplikace se musí připravit všichni, kdo by během nadcházejícho víkendu chtěli jet tramvají k Masarykovu nádraží. Demontáž jeřábu z nedaleké stavby totiž zastaví provoz v Dlážděné a Havlíčkově ulici mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. Uzavírka potrvá od soboty 17. srpna (přibližně od 0.30 hodin) do pondělí 19. srpna (přibližně do 0.30 hodin).

Opatření se dotkne deseti tramvajových a šesti autobusových linek včetně nočních. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena, dopravní podnik doporučil cestujícím ve vyloučeném úseku použít linky metra B a C. Pro tramvaje se zřizují zastávky Senovážné náměstí na Senovážném náměstí – pro směr Jindřišská před kolejovou křižovatkou ve směru od Hlavního nádraží (naproti lékárně U Fontány) a pro směr Hlavní nádraží za kolejovou křižovatkou ve směru od Jindřišské. Přemísťují se zastávky Masarykovo nádraží do ulice Na Poříčí – pro směr Bílá labuť přibližně 15 metrů před křižovatku s Havlíčkovou ulicí, pro směr Náměstí Republiky přibližně 70 metrů za křižovatku se Zlatnickou ulicí. Změn doznají i zastávky autobusů. Pro denní linku 207 se ruší Bílá labuť a zřizují se Masarykovo nádraží (směr Staroměstská) v Havlíčkově ulici přibližně 30 metrů za křižovatkou s ulicí Na Florenci, v ulici Na Poříčí v přemístěné zastávce tramvají, Masarykovo nádraží (směr Ohrada) v ulici Na Poříčí v přemístěné zastávce tramvají,

v ulici Na Florenci přibližně 95 metrů za křižovatkou s Havlíčkovou ulicí. Smrt na kolejích. Muž nepřežil střet s tramvají, policie hledá svědky Přečíst článek › Zároveň se přemísťuje zastávka Florenc (směr Ohrada) do přemístěné nástupní zastávky linky číslo 135 v Křižíkově ulici. Pro linky číslo 133 a 175 se mezi zastávkami Florenc a Pernerova ve směru Sídliště Malešice, respektive Skalka zřizuje zastávka Florenc, v dočasně zřízené zastávce linky číslo 135 v Křižíkově ulici. Vzhledem k množství linek, kterých se dvoudenní uzavírka týká, je dobré si všechny změny prohlédnout a nastudovat v podrobném rozpisu na stránkách dopravního podniku zde. Masaryčka má nové pokladny. Místo kasina se plánuje restaurace Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý