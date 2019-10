Kolář v polovině října dorazil na jednání pražských zastupitelů, aby - jak sám ironicky napsal na facebookovou stránku - poblahopřál panu primátorovi (Zdeňku Hřibovi z České pirátské strany) s panem (náměstkem pro dopravu Adamem) Scheinherrem (Praha sobě) ke kolaudaci tunelu Blanka. Podle Koláře by za normálních okolností šlo o radostnou zprávu, ale „v podání dvou výše zmíněných nese velmi výrazný nádech pachuti.“

Starosta Prahy 6 totiž představitelům magistrátní koalice, kam mimochodem patří i jeho TOP 09 v rámci Spojených sil, že podmínku ke kolaudaci Blanky o zprovoznění Pražského okruhu nechali škrtnout na základě právní analýzy.

„Magistrát tím tedy řekl, že ho vůbec nezajímá zdraví a blahobyt lidí, kteří bydlí podél tras, které přivádějí auta do Blanky, a které denně pod jejich náporem kolabují. Magistrát si pokoutně řeší věci, které se bezprostředně dotýkají životů a zdraví desetitisíců občanů Prahy, a to rozhodně v jejich neprospěch,“ uvedl Kolář.

Káží vodu a pijí víno

Za dejvickou radnici požádal, aby Praha zveřejnila onu právní analýzu, která může způsobit precedens - a teoreticky spustit vlnu žalob. „A hlavně žádáme vedení Prahy, které se chlubí transparentností, aby komunikovalo s městskými částmi a informovalo je o tom, co se děje. Jinak je na místě říkat, že primátor a jeho blízcí káží vodu a pijí víno,“ dodal Kolář.

A co parkování?

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyčítá magistrátu i preferenci Radlické před Břevnovskou radiálou a také nečinnost v přípravě parkovacích domů na Dědině, na Dlouhé míli či v Tobrucké ulici. Praha však v souvislosti s rozvojem tramvajové sítě plánuje na nové konečné zastávce Dědinská vybudovat i parkoviště P+R.

Necelé dva týdny po interpelaci starosta Prahy 6 na sociální síti sdílel článek ze serveru Blesk.cz, kde Kolář nabízí magistrátu „až překvapivě jednoduché řešení pro denně ucpané pražské tunely - už žádný špunt v Holešovičkách, ale jednoznačnou preferenci dopravy na výjezdu z tunelu Blanka, tedy trvale dva pruhy na Argentinskou a dál ven z Prahy“.

Kolář tvrdí, že ve chvíli, kdy začíná doprava v Povltavské ulici houstnout, tak se tunely zpomalí, začnou se zavírat některé vjezdy do Blanky a auta vyjedou na povrch a ucpávají Dejvice, Ořechovku, Bubeneč či Petřiny.

U mostu Barikádníků by Kolář změnil dopravní řešení, kdy by zrušil dva semafory ve směru z tunelu. Auta by pokračovala na most Barikádníků a Holešovičkami pryč z Prahy, přičemž v Argentinské by měla přednost auta jedoucí z tunelu. Z Argentinské by vedl jeden pruh a z Povltavské dva pruhy. Dále by postavil city bloky, aby nebylo možné najet z tunelu Argentinskou do Prahy 7 a další city bloky by byly u sjezdu z ulice V Holešovičkách směrem od Bubenečského tunelu.

Holešovičky trpí víc než Praha 6

Na Kolářův příspěvek zareagovali občané žijící kolem ulice V Holešovičkách (na území Prahy 8) sdružení ve skupině Holešovičky pro lidi. Postup starosty Prahy 6 ohledně kolaudace Blanky, kterou tito obyvatelé považují za ilegální a nepochopitelné rozhodnutí magistrátu, kvitují. Jenže jím navrhované dopravní řešení se jim nelíbí, protože se bojí ještě většího zahlcení ulice v Holešovičkách. Mají mít s Kolářem schůzku.

„Pojďte si prosím o tomto 'velmi jednoduchém řešení' promluvit s ohledem na obyvatele V Holešovičkách, kteří již dnes neuvěřitelně trpí průjezdem 100 000 aut denně skrze hustě obydlenou zástavbu. I na tomto konci Prahy žijí lidé a Blanka jim zde způsobuje možná ještě větší problémy než vám na Praze 6,“ zní diskuzní příspěvek stránky Holešovičky pro lidi.

A co na to všechno magistrát? „S Prahou 6 o konkrétních dopravních opatřeních jednáme, to je za mě cesta k výsledku, ne si vzkazovat kritiku přes média,“ odpověděl na dotaz Blesku náměstek Scheinherr, aniž by se vyjádřil ke Kolářově aktivitě.