„Tlačí na nás, abychom odvolali Hřiba, pak budou s mojí kandidaturou souhlasit. Podle nich je totiž nepřijatelné, aby byla celostátní dohoda, že TOP 09 získá v Praze lídra a zároveň nedojde ke změně v pražské koalici,“ nechala se slyšet šéfka „Topky“ Markéta Pekarová Adamová.

Proti jejím slovům o údajném nátlaku se vzápětí na Twitteru ohradila předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija. „Všechna jednání, která s TOP 09 vedeme již od ledna 2020, mají za cíl prohloubit spolupráci mezi TOP 09 a ODS tak, abychom úspěšně vykročili do voleb a společně vyhráli,“ napsala Udženija, která v dalším tweetu označila „mediální výstřelky Markéty Pekarové za zcela nadbytečné“.

1. Jako předsedkyně klubu se plně ohrazuji proti tvrzení @market_a, že pražský klub ODS na ní vyvíjí nátlak. Všechna jednání, které s TOP09 vedeme již od ledna 2020, mají za cíl prohloubit spolupráci mezi TOP09 a ODS tak, abychom úspěšně vykročili do voleb a společně vyhráli. — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) January 11, 2021

Vyjasnit postoje měla následná schůzka, které se dnes zúčastnili lídři pražských organizací obou stran a také Pekarová Adamová. Ta po jednání jen dodala, že oba partneři „nepovažují za šťastné směšovat celostátní a komunální úroveň“. "Shodli jsme se, že koalice je jediná cesta, jak vyhrát volby. Dohodli jsme se, že se opět vypravím na jednání s ODS a vše prodiskutujeme víc do hloubky," uvedla.

Představitelé pražské ODS prý Hřibův konec v čele metropole nikdy nedeklarovali vůči TOP 09 jako podmínku „hladké spolupráce“ směrem k parlamentním volbám, na níž se koncem loňského roku dohodli celostátní lídři tří stran.

„My jsme ‚Topce‘ jen nabídli možnost vybrat nového primátora v případě obměny koalice. Zdůrazňuji ale, že nám nejde o politické trafiky či místa v radě. Více než sesazení primátora od TOP 09 očekáváme prohloubení spolupráce v pražském zastupitelstvu v konkrétních oblastech,“ prohlásil šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Podle něj je „míč“ ve smyslu navržení priorit spolupráce na straně „Topky“.

ODS je „příliš radikální“

Portlíkovi se příliš nelíbí, že jako lídryně společné kandidátky v Praze pro parlamentní volby byla dohodou celostátních představitelů už vybrána právě Pekarová Adamová. To dnes krajský výbor TOP 09 v Praze jednomyslně potvrdil. „Upřímně si myslím, že by o tom i vzhledem k posledním volebním výsledkům měla být ještě diskuze. Ani v tom nicméně nejsem neústupný. Za zásadní považuji možnost ovlivňovat chod města,“ dodal Portlík.

Krajský výbor @TOP09cz mě před malou chvílí jednomyslně potvrdil lídrem naší kandidátky v Praze.



Děkuji za tak jednoznačnou podporu. Vnímám ji také jako ocenění společného postupu stran, který přispěje k zastavení oligarchizace země. Vyhrajeme SPOLU s Vámi.✌️ — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 11, 2021

Výbor dnes rovněž vybral jako dvojku za TOP 09 v Praze poslance Feriho. Zvolení Feriho neznamená, že by byl na druhém místě celé kandidátky, ale obsadí druhou pozici určenou pro TOP 09. Feri v posledních volbách kandidoval v hlavním městě z posledního místa, ale díky přednostním hlasům se mu podařilo dostat do Sněmovny.

Zástupci pražské „buňky“ TOP 09 výměnu primátora v tuto chvíli vylučují, protože podle nich momentálně neexistuje smysluplná alternativa – i kvůli slabšímu koaličnímu potenciálu občanských demokratů. Předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil má sice k Hřibově vedení výhrady, postoj ODS vůči němu ovšem považuje za „příliš radikální“.

Za ideální variantu by Pospíšil pokládal přizvání ODS do pražské koalice, která by poté mohla být určitým vzorem spolupráce na národní úrovni. „Brod je ještě daleko a jakákoliv chyba, i třeba na pražské komunální úrovni, může vést k tomu, že bude ve sněmovně chybět pár hlasů, které by umožnily sestavit vládu bez Babiše,“ prohlásil někdejší ministr, který si také myslí, že „cokoliv se v Praze stane, může ovlivnit i vývoj kolem parlamentních voleb“.

Pospíšil by v hlavním městě rád plnil roli určitého „mostu“ mezi ODS a Piráty. „Pokud chtějí za deset měsíců vystřídat Andreje Babiše a společně vládnout, tak by se měli pokusit spolu v Praze více komunikovat a spolupracovat. Z různých stran dnes slyším – odvolejte Hřiba, nebo naopak nekomunikujte s ODS. Já si ale nemyslím, že by bylo rozumné teď rozvrátit pražskou koalici a tím ohrožovat a oslabovat možnost vystřídat na podzim Andreje Babiše,“ uzavřel Pospíšil.