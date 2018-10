ODS stáhla nabídku na koalici změny v Praze 8. Vadil jí místostarosta Vilgus

Občanští demokraté v Praze 8 stáhli nabídku Pirátům a sdružení Osmička žije na vznik tzv. koalice změny, ve které by v radě nebyla ODS, ale pouze podporovala radní zmíněných dvou stran. ČTK to ve čtvrtek řekli předseda zastupitelů ODS Ondřej Gros a lídryně Pirátů Alice Hamalová.

Kontrolní den rekonstrukce Paláce Svět. Místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.Foto: Petr Vilgus

ODS po volbách nabídla, že se při uzavření koalice vzdá míst v radě a chce posty předsedy kontrolního a finančního výboru a komise pro sociální oblast. Pokud by se bývaly strany domluvily, měly by v 45členném zastupitelstvu většinu 25 hlasů. ODS v koalici se Svobodnými v Praze 8 vyhrála volby, Piráti skončili na druhém místě a Osmička žije třetí. "Nabídku jsme neodmítli, ani jsme to nestihli. Paní (Vladimíra) Ludková oznámila, že nabídka ODS již není aktuální, ačkoliv říkali, že je časově neomezená," řekl ČTK Hamalová.

Občanským demokratům podle vyjádření předsedkyně ODS na Praze 8 Ludkové vadí například to, že by v koalici mohl být dosavadní místostarosta Petr Vilgus (Zelení). "Bohužel, pan (Petr) Němeček (Osmička žije) přivádí do své koalice, která má vyšachovat ODS jako vítěze voleb, pana Vilguse, který se podílel na nejhorších krocích bývalého vedení radnice. Stačí připomenout poslední rozpočet Prahy 8 s rekordním schodkem 1,9 miliardy korun. Ten prošel o jediný hlas, který patřil právě panu Vilgusovi," uvedla Ludková.

Koalice ODS a Svobodných získala 17,38 procenta hlasů a v 45členném zastupitelstvu má devět mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, které podpořilo 15,9 procenta voličů a dostali osm křesel. Třetí Osmička žije se 14,7 procenta má rovněž osm zastupitelů. Čtvrté ANO se 14,2 procenta získalo stejný počet křesel. Do zastupitelstva se dostala také koalice TOP 09 a STAN s 11,3 procenta hlasů a šesti mandáty. Uskupení Osmička sobě a Patrioti pro Prahu 8 získala po třech zastupitelích.

Praha 8 zahrnuje Karlín, Kobylisy, Bohnice a Čimice a části Libně, Střížkova, Troje, Nového Města a Žižkova. Městská část má podle posledního sčítání více než 103.000 obyvatel. Pod tzv. velkou Prahu 8 pak spadají ještě Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves, pro které Praha 8 vykonává některé funkce, každá z nich má ale svou radnici.