A možná (ne)překvapí, že první takto silná slova použil koaliční zastupitel Jan Wolf, který zastupoval lidovce i v minulém volebním období, kdy vykonával pod vedením hnutí ANO funkci radního pro kulturu. Wolf vyzval primátora Hřiba k rezignaci před mimořádným jednáním městské rady, které se konalo ve čtvrtek právě kvůli možnosti zveřejnit kompletní znění „Babišova“ auditu.

„Pan primátor se věnuje spíše zahraniční politice než městu. Byť názorově s jeho pohledem souhlasím, město a Pražané mají větší problémy,“ potvrdil zastupitel za KDU-ČSL svá slova v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Wolf dodal, že na klubu Spojených sil nikdo nic nenamítal. „Pan primátor si na magistrátu dělá republikovou politiku. Jako klubu Spojených sil nám z toho vychází, že si dělá jen PR na úkor ostatních, a to i Pirátů,” dodal.

Když pak ve čtvrtek zástupci koaličního subjektu s názvem Spojené síly pro Prahu pořádali tiskovou konferenci a přišel tam i primátor Hřib, lídrovi Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09) se to vůbec nelíbilo a vznikla další hádka. Hrozícího rozkolu magistrátní vlády hned využila opoziční ODS. Předseda pražské organizace a místostarosta deváté městské části Tomáš Portlík vydal prohlášení, v němž Wolfovu výzvu k rezignaci občanští demokraté podpořili.

Teatrální odjezd do Bruselu

„Primátor hlavního města Prahy by se měl především starat o problémy Prahy. Namísto řešení kolabující dopravy nebo rekordně vysokého rozpočtu města na příští rok sledujeme jeho teatrální odjezd do Bruselu,“ píše pražská ODS v tiskové zprávě. Podle Portlíka primátor Hřib snahou řešit Babišův střet zájmů jen odvádí pozornost od toho, že metropoli neřídí. „Původně plánované schůzky na půdě Evropské komise skončily fiaskem, jelikož se s primátorem nesešel nikdo relevantní, a tudíž nebylo ani o čem jednat,“ dodal Portlík.

Šéf pražské ODS dále tvrdí, že Praha si nemůže dovolit další roky stagnace: „Jestli je již dnes něco zcela jasné, pak to, že primátor a jeho tým deseti poradců odvádí pozornost od svého nezájmu a neschopnosti řídit město k celostátní a zahraniční politice.“

Seznam napsal, že Hřib výzvu k rezignaci považuje za nesmysl. „Pan Wolf kritizuje, že pracuji na své gesci a že je to vidět. Mojí gescí jsou totiž zahraniční vztahy Prahy, evropské fondy a IT. Žádná média nevlastním, takže nejsem schopen ovlivnit, co zajímá lidi a média,” uvedl primátor.

Magistrátní politici se hádají kvůli postoji ke zveřejnění kompletní zprávy brusleských auditorů, které řeší, zda Česká republika oprávněně čerpala dotace pro firmu Agrofert, kterou předseda menšinové vlády opřenou o komunisty dal do svěřenských fondů. Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů a státu hrozí, že Brusel nebude kvůli tomu žádné další evropské dotace posílat.

Praha audit obdržela jako jedna z dotčených stran. Na základě právní analýzy, že by Hřib a spol. potřebovali souhlas komise, se rozhodli dokument nezveřejnit. Mezitím však znění auditu uniklo do médií. V koalici každopádně bobtná napětí a opozice větří šanci…