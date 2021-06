Pod estakádou Kukulova – Bucharova byla ve směru z centra frekventovaná Plzeňská svedena do jednoho jízdního pruhu. Na uvolněném místě kromě pruhu pro cyklisty vznikla i parkovací stání. Vedení páté městské části, kde místo Pirátů vládne ODS spolu s ANO, TOP 09 a STAN a podporou Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, proti tomuto dopravnímu řešení protestovalo – a požadovalo po magistrátu okamžitou nápravu.

Podle místních občanských demokratů totiž zúžení komplikovalo průjezd vozidel zdravotnické záchranné služby z a do nedaleké Fakultní nemocnice v Motole. „Legalizovat stání vozidel svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu a vyznačit velkorysé pruhy pro cyklisty v místě, kde sanitky nemohou využít tramvajové pásy je z našeho pohledu nepochopitelné. Rádi bychom znali důvod, proč s námi nikdo z magistrátu toto důležité dopravní opatření nekoordinoval,“ uvedl radní Zdeněk Doležal (ODS).

Pražská záchranka podle její mluvčí Jany Poštové o tomto dopravním opatření také předem nevěděla, takže ho nemohla ani připomínkovat. „Když tam budou zaparkovaná auta, tak v případě dopravní špičky může pro sanitky nastat problém, protože po vyvýšeném pásu pro tramvaje jet nemohou. Přitom toto místo je našimi vozy hodně využívané, jo to jedna z mála přístupových cest do motolské nemocnice,“ řekla Poštová serveru Pražský patriot.

Podle vyjádření mluvčího magistrátu Vít Hofmana ovšem byl tenhle problém veřejně řešen už od září 2020 a koncem loňského října byla navrhovaná úprava vyvěšena na úřední desku. Praha se vypořádala prý jen s námitkami od policie. Před týdnem každopádně Hofman oznámil, že auta budou opět jedzit oběma pruhy. Po konzultaci s policisty dojde k změně dopravního značení.

Žaloudek: Podpora aut je znakem postsovětských zemí

Radnici vadil „zbytečný“ cyklopruh, protože v tomto úseku souhlasila s využitím chodníků pro pohyb jízdních kol. Kvůli tomu využil příležitosti „pošťouchnout“ politického rivala také Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), zastupitel Prahy 3. Na twitterovém účtu ironicky napsal, že „ODS nejde nemilovat“ a v narážce na předvolební heslo strany pod vedením Petra Fialy pokračoval: „Jediná strana, co je schopná si napsat na plakát 'Patříme na Západ', a pak zrušit cyklopruh.“

„Podpora udržitelné dopravy je poznávacím znakem západních měst, naopak podpora aut ve městě jako dominantního dopravního prostředku je znakem postsovětských a balkánských zemí,“ rozvedl svou myšlenku Žaloudek, podle něhož v městech západní Evropy jsou v každé ulici bezpečné cyklopruhy – naopak výpadovky a magistrály, auta stojící na chodníku jsou dle politika Strany zelených znakem pro albánskou Tiranu či právě pro Prahu.

Byť přiznává, že řešení cyklopruhu v inkriminovaném úseku Plzeňské ulice nebylo zpracováno nejlépe, kritikům v diskuzi vzkázal, že například sanitka může ochranný cyklopruh projíždět. Faktem je, že zrovna sem si moc lidí na kole či koloběžce netroufne – a pro velkou část veřejnosti je vyhrazená část vozovky pro cyklisty podobně nesmyslná jako například o kousek výše u sjezdu z dálnice D5. Přitom se nabízí vybudování samostatné cyklostezky podél Plzeňské. Na úpravy údolí Motolského potoka dříve dokonce vznikla studie.

Udženija: Vybírat mýto bez okruhů je drzost

Krajská organizace ODS se teď ovšem věnuje především tlaku na vládnoucí koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která schválila klimatický plán do roku 2030. Jedním z opatření na snížení uhlíkové stopy hlavního města má být právě zavedení mýta.

Pražská ODS označuje nápad jako „drzost“, když nejsou dostavěny okruhy. Pražští Zelení v čele s spolupředsedou Vítem Masarem a spolupředsedkyní Janou Jebavou v této věci magistrátní koalici fandí, nelíbí se jim naopak plán na zdražení jízdného v městské hromadné dopravě, protože to podle nich vyžene víc lidí do aut.

„Pro Pražany je to ještě větší noční můra, než kdokoli dosud myslel. To je také důvod, proč Piráti s koalicí před Pražany i mimopražskými řidiči ceník mýtného dlouhodobě tají,“ míní Alexandra Udženija, místostarostka druhé městské části.

Zdeněk Zajíček, její nástupce ve funkci předsedy zastupitelského klubu ODS, požaduje, aby vznikla magistrátní skupina zastoupená všemi stranami, která by zpřístupnila informace o mýtném systému. Cenu za vjezd do centra metropole pouze naznačily zdroje CNN Prima News.

Praha by byla rozdělena do tří zón a jednorázový mýtný poplatek by činil 120 korun. Záleželo by také na emisní normě vozidla s tím, že rezidenti by mohli uplatnit slevu odstupňovanou podle konkrétního místa bydliště. Motorkáři a další uživatelé jednostopých strojů by měli průjezd zdarma.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ovšem tvrdí, že nyní nemá úřad k tomuto kroku zákonnou pravomoc. Mýto tedy zřejmě zůstane tématem politických sporů až do příštího volebního období…