ODS o programu pražské koalice: Je to PR dokument. Architekt chválí bronwfieldy

Ačkoliv lídři nové pražské koalice, která se ujme ve čtvrtek vlády nad metropolí, chtějí dobré vztahy s opozicí. Dokonce jim Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Čižinský (Praha sobě) a Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) ukázali ještě před podpisem programové prohlášení. Vítězná ODS však dle pondělního vyjádření dokument nepodpoří. Program je podle občanských demokratů plný frází.

„Podle primátroského kandidáta Bohuslava Svobody potřebuje Praha jasnou vizi a konkrétní kroky k řešení dopravy, parkování a bydlení. Podepsané programové prohlášení bohužel nemá ani jedno z toho. Celý dokument je plný frází, pod kterými si lze představit leccos, konkrétní termíny a jasně kontrolovatelné kroky v něm však chybí. Rozhodně nepůsobí, jako strategický materiál, na jehož základě by se mělo řídit město, ale spíš jako volební program nebo PR dokument,“ uvedl na facebookovém účtu pražské ODS exprimátor.

Alexandra Udženija, šéfka čtrnácti pražských zastupitelů ODS, považuje „za alarmující“ část, která se věnuje dopravě. Podle místopředsedkyně strany vznikající koalice nebude pokračovat ve výstavbě Pražského okruhu ve stávající trase, což by mohlo způsobit další průtahy. V programovém prohlášení se však uvádí, že vnější okruh by měl pokračovat v přípravě stavby 511 mez Běchovicemi a dálnicí D1. Nejasná je však věta ohledně severní části: „Je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke

zlepšení ovzduší v hlavním městě.“

Jak vyřešit drahé bydlení?

Udženija dále kritizuje i absenci konkrétního postupu v dostavbě vnitřního okruhu či rozšiřování parkovacích zón. „Takové vedení města zastupitelé za ODS podpořit nemůžou,“ upozornila. Předseda pražské organizace Tomáš Portlík označil za „naprosto zcestnou představu“, že by město ručilo vybraným lidem za hypotéku. S takovým nápadem přišla jedna z budoucích radních Hana Marvanová (STAN), ale do koaličního programu se tento bod nedostal. Dokument zmiňuje pouze pilotní projekt využití fondu bydlení ve prospěch lidí pracujících v pro Prahu nepostradatelných profesích.

„Problém drahého bydlení totiž lze řešit jedině prostřednictvím zvýšení počtu bytů v Praze. K tomu je potřeba zjednodušit stavební řízení a odblokovat pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Sociální inženýrství v podobě ručení za hypotéku nic neřeší,“ řekl Portlík. Řešením by mohla být výstavba na tzv. brownfieldech.

Nová koalice vyjmenovala konkrétně revitalizaci nevyužitých oblastí Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov a nákladové nádraží na Smíchově. Architekt Štěpán Toman ze studia Ting stavbu v průmyslových zónách podporuje a chválí. Zájmy města by však neměly být primárně komerční. „Naopak by měly být tvořivé a měly by zohledňovat potřeby místních obyvatel. Proto tu také město je, aby zastupovalo zájmy těch, kteří v něm žijí a nemají tolik času, aby si ho řídili sami,“ napsal Toman pro Pražský deník. Podle architekta je otevření prázdných budov ke smysluplnému využití obecně pozitivní počin. „Úskalí však bylo v tom shodnout se na tom 'komu, za co, jak a na co'. Na tom většina jednání předchozích vedení Prahy zkrachovala. Ten samý prostor můžete pronajmout jako bydlení pro seniory nebo Airbnb hotel,“ varuje architekt Toman.