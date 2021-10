Praha sobě umístila během víkendových parlamentních voleb v blízkosti řady hlasovacích míst své petiční stánky. Potřebuje totiž sesbírat skoro sto tisíc podpisů, aby mohla příští rok znovu kandidovat v komunálních volbách do zastupitelstva metropole.

Pražská ODS označila shánění podpisů během voleb za neetické, porušující férovost politické soutěže a za obcházení smyslu zákona o volbách, který je prý třeba zpřesnit. „Je samozřejmě smutné, že musíme něco takového řešit. Ale kde nezabírá apel na slušnost a férovost, tam musí přijít sankce,“ komentoval návrh ODS starosta Prahy 9 a magistrátní zastupitel Tomáš Portlík. „Nešlo samozřejmě o žádnou petici, ale o Čižinského kampaň do komunálních voleb, při které navíc jeho lidé pomlouvali místní demokraticky zvolené politiky,“ dodal Portlík.

Praha sobě si naproti tomu iniciativu ke změně zákona vykládá jako snahu omezit politickou konkurenci. Případná změna zákona se podle uskupení vedeného starostou Prahy 7 Janem Čižinským dotkne několika tisíc občanských kandidátek, které působí po celé zemi v obcích a městech jako sdružení nezávislých kandidátů. Podle něj by takzvaný „Lex Praha sobě“ ještě ztížil podmínky volební účasti občanským iniciativám, které na rozdíl od politických stran a hnutí musí před zapsáním mezi účastníky dodat poměrný počet podpisů a nemají ani nárok na státní příspěvek. „Demokraté by měli občanské aktivity podporovat vždy a všude. Ne jenom tehdy, když se jim to hodí. Protože jinak to moc velcí demokraté nejsou,“ prohlásil Čižinský. Praha sobě poukazuje také na to, že před minulými komunálními volbami sběr podpisů pro Prahu sobě údajně nikdo neřešil, protože tehdy ještě nepředstavovala vážnou konkurenci pro politické subjekty. Ve volbách před třemi roky získala „občanská kandidátka“ 16,5 procent hlasů a 13 zastupitelů. „Dali jsme vám do zákona podmínku sbírat podpisy, ale k tomu vám teď řekneme, že je můžete sbírat jen někdy a někde,“ glosovala Praha sobě čerstvý spor.