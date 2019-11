Název politické proklamaci dal pondělní svátek svatého Martina, kdy se konal regionální sněm. Členové pražské stranické buňky rozhodli, že jejich předsedou bude i další dva roky Tomáš Portlík. V pětičlenném předsednictvu je novou tváří pouze Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6.

Portlík, který dostal nominaci na předsedu z celkem třinácti regionálních sněmů, prostřednictvím tiskové zprávy poděkoval za to, že ve stranickém hlasování dostal k ruce silný tým, s nímž „představí pro Pražany skutečnou alternativu k současné polokomunistické vládě“. Podle něj je ODS v hlavním městě pro voliče silná značka, což by se mělo potvrdit v příštích volbách do senátu i do poslanecké sněmovny.

Jenže ani na magistrátu i přes těsné vítězství ve volbách občanští demokraté (zatím) nevládnou. Je to přesně rok, kdy zástupci Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) podepsali koaliční smlouvu. „Třicet let po sametové revoluci si Pražané zasloužili víc než trio Babiš, Filip, Hamáček v čele státu a magistrát obsazený klikou facebookových mesiášů,“ komentoval situaci předseda Portlík.

Hledání cest, jak převzít vládu

Podle ODS se kvůli nekompetentnímu vedení města i státu se Praha ocitla v trojnásobné krizi: krizi dopravy, krizi bydlení a krizi veřejných investic. „Náš cíl je Prahu z krize dostat, nastartovat investice a zajistit, aby město fungovalo. Proto budeme aktivně hledat cesty, jak převzít vládu a jak v zastupitelstvu formovat většiny potřebné k zastavení politiky směřující k hospodářskému propadu Prahy. To od nás voliči očekávají,“ myslí si Portlík, který si stihl ještě na osobním twitterovém účtu rýpnout do jednoho z koaličních lídrů a poslance Jana Čižinského (Praha sobě).

Starosta @jancizinsky se konečně pořádně obul do problémů, které nás v Praze trápí. Pokud by se snad někomu udělalo nevolno z toho, že se díky dopravním uzavírkám nedostane z jednoho břehu Vltavy na druhý, může si na MHMP celkem pohodlně odskočit. A to se vyplatí ? pic.twitter.com/FqbMCfj8dN — Tomáš Portlík (@portlik) November 11, 2019

Dá se tedy očekávat na čtvrtečním zasedání zastupitelstva nějaký zásadní střet? Využije vítězná ODS, že na povrch vyplouvá čím dál víc sporů mezi jednotlivými subjekty magistrátní koalice? Nepokusí se Portlík a spol. oslovit například Jiřího Pospíšila, který šéfuje zastupitelům Spojených sil pro Prahu coby „nejpravicovějšímu“ dílku vládnoucí politické „stavebnice“?

„Ta výzva neznamená, že bychom teď okamžitě někoho oslovovali. Není to útok na koalici, i když ta je nefunkční od samého začátku. Jsme připraveni normální návhry na zastupitelstvu podpořit i z opozice. Nechceme metropoli dostávat do ještě horšího stavu,“ odpověděla na dotaz Pražského deníku regionální stranická manažerka Lenka Mottlová.

Co tedy pražské ODS přesně vadí? Prvním bodem je „džihád“ motoristům. Zastupitel Ondřej Martan přirovnání vysvětlil: „Z pražských ulic se stalo bitevní pole ve svaté válce proti autům. Zpomalování magistrály, souběžné uzavírky v centru města, seškrtání radiál a dalších naplánovaných dopravních staveb nebo záměr opravit Libeňský most bez náhrady, to všechno jsou konkrétní projevy arogantního dopravního aktivismu.“

Alexandra Udženija, šéfka zastupitelstkého klubu a první místopředsedkyně strany, pak zkritizovala vysoké ceny bydlení v hlavním městě, kvůli němuž si nemůže většina obyvatel v Praze koupit byt. „Výstavbu lze odblokovat a urychlit, jen pokud změníme a zdigitalizujeme povolovací procesy,“ tvrdí Udženija, také místostarostka druhé pražské městské části.

ODS proto chce podpořit v parlamentu legislativní změny v této oblasti a vítá snahu ministerstva pro místní rozvoj připravit nový zákon. „Naopak vytvoření centrálního stavebního úřadu považujeme za hazard, který nemůžeme odpovědně podpořit a musíme odmítnout. Řešením není superstavební úřad a superstavební úředník, ale změna procesů a jejich digitalizace,“ opakuje Udženija. O centrálním stavebním úřadu se na pražských radnicích debatuje už nějakou dobu, ani magistrátní koalice se nemůže shodnout.

Nikdo nesáhl do peněženk Pražanů tak hluboko

Svatomaritnská výzva dál uvádí, že „žádné vedení města nesáhlo do peněženek Pražanů tak hluboko za tak krátkou dobu jako současná koalice.“ ODS se nelíbí, že zdražily například nájmy v městských bytech, vodné a stočné, svoz komunálního odpadu nebo že se zvýšila daň z nemovitosti a že vedení metropole plánuje zavést mýto za vjezd do centra.

„Místo investic do veřejných staveb a dopravní infrastruktury koalice hlavně navyšuje provozní výdaje a rezervy. Praha je zoufale podinvestovaná a vedení města si s tím evidentně neví rady,“ varoval předseda pražských občanských demokratů Portlík. „Při schvalování rozpočtu na 2020 proto budeme tlačit na omezení provozních výdajů a podporu investic. Praha potřebuje stoprocentně proinvestiční rozpočet.“