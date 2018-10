ODS je v Praze ze hry. Lídři: Koalice nepadne kvůli tomu, kdo bude primátor

V Brně to byl podle Babiše kvůli vyšachování ANO „megapodraz“ a návrat kmotrů, povolební vyjednávání o vládě nad metropolí zatím nese nádech změny a naděje, i když se na koalici nebude podílet vítězná ODS. Piráti s Prahou sobě a Spojenými silami však stále řeší program, personální otázky přijdou na řadu pak.

Zdeněk Hřib (vpravo) a Jan Čižinský.Foto: ČTK/Ondřej Deml

Debatou o územním rozvoji skončilo v pondělí první kolo schůzek jednotlivých vyjednávacích týmů, pak předstoupili před budovu pražského magistrátu na Mariánském náměstí lídři jednotlivých uskupení, které plánují vytvořit koalici. Dohromady mají v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů - každý po třinácti.

A novinářům sdělili také to, že se občanští demokraté se čtrnácti zastupiteli musí zřejmě definitivně smířit s opoziční rolí. Piráti, Praha sobě i TOP 09 a STAN odmítli s ODS jednat, protože rodící se trojkoalice dává šanci na stabilní a fungující vzájemnou spolupráci.

„Za Prahu sobě musím však říct, že je důležitá i spolupráce mezi koalicí a opozicí, aby tady neprobíhala bitva, z toho jsou Pražané unavení,“ upozornil lídr hnutí Jan Čižinský. „ODS nenabízí konkrétní koaliční projekt, takže není důvod pokračovat v jednání, Ale je to komunální politika, takže budeme maximálně konsenzuální, aby byl souhlas opozice u klíčových staveb. Aby tady nedošlo k výměně politické reprezentace a ta by řekla, že chce třeba metro D stavět úplně jinak,“ dodal Jiří Pospíšil.

Ani jeden z pražských lídrů však neodpověděl na zásadní otázku veřejnosti - kdo vystřídá Adrianu Krnáčovou (ANO) a stane se primátorem? Personálie včetně gescí v radě hlavního města bude koalice řešit, až bude hotové podrobné programové prohlášení.

Pro Prahu sobě je podle Čižinského důležitější vznik koalice než funkce primátora, i když lidovecký poslanec a starosta Prahy 7 si tento post dříve kvůli nejvyššímu počtu preferenčních hlasů nárokoval.

Nepochopení pirátské nabídky

Hřib uvedl, že je situace stále stejná a že možná došlo k nepochopení pirátské nabídky, podle níž by Pirátská strana (ve volbách těsně druhá) dostala kromě primátora dvě místa v radě a zbylých osm by si rozdělili koaliční partneři. „Říkali jsme, že klíčový je pro nás program a přibalili jsme se tu nabídku, abychom odblokovali jednání,“ tvrdil na tiskové konferenci Hřib.

Pospíšil pak dodal, že lídři Jsou opatrní, ale uskupení Spojené síly pro Prahu není schopné převzít odpovědnost, než bude hotová jakási koaliční smlouva. „Máme určité personální požadavky, ale nejsou postavené tak, že kvůli nim tento projekt padl.“

Piráti považují za nejzásadnější shodu na digitálních službách pro občany a na jednotném portálu, kde si budou moci Pražané vyřizovat úřední záležitosti a komunikovat s magistrátem. Hřib chce rovněž audit hospodaření města a vysázet více stromů v pražských ulicích a lepší zacházení s vodou kvůli vlnám letních veder.

Podle Čižinského město věnuje miliardu na platy učitelů a školských pracovníků. Praha sobě hodlá dostat děti z ubytoven. „Máme za cíl, aby neexistoval žádný senior v hmotné nouzi.“

Neshody? Metro D či protikorupčního ombudsman

Předseda TOP 09 a europoslanec Pospíšil zdůraznil, že všechna témata je nutné zapracovat do společného programového městské rady. „Chceme-li se chovat jinak než předchozí rada, musíme mít podrobný plán, co budeme během těch čtyř let dělat, “ řekl Pospíšil s tím, že Spojené síly pro Prahu se drží investiční plánu - zejména do dopravní infrastruktury. Senioři by podle Pospíšila měli co nejdéle zůstávat ve svých bytech.

Hana Marvanová, jednička Starostů a nezávislých, prosazovala také funkci protikorupčního ombudsmana. Zde se však objevil drobný zádrhel, ale spíš jde o formulační neshody. Úředníka, který by kontroloval transparentnost magistrátu, by si přáli všichni členové vznikající pražské koalice. Marvanová před pár dny řekla, že se shodli, aby vedení městských firem obsazovali odborníci a aby tyto posty nesloužily jako trafiky.

Pospíšil na závěr dodal, že celá řada věci - ačkoliv nikterak fatálních - se musí ještě doladit. Jde třeba o metro D, muzeum totality nebo parkovací zóny. Během tohoto týdne by Piráti, Praha sobě a Spojené síly chtěli stihnout všechny neshody vydiskutovat a vytvořit programové prohlášení.

V úterý proběhnou druhá kola jednání ke kultuře, k financím a majetkovým podílům a k fungování úřadu, ve středu a ve čtvrtek pak budou pokračovat jednání o dopravě. Termíny jednání k ostatním oblastem (rozvoj, sociální věci, životní prostředí) budou upřesněna.

Po neděli by se konečně měli vyjednavači bavit o tom, kdo si nasadí primátorský řetěz. Finální dohodu pak musí schválit ještě orgány zúčastněných politických subjektů.