Zástupci opozice tvrdí, že „není čas na hádání“ ani „prostor na nějakou politickou přetahovanou“. Přesto se před Velikonocemi ozvaly ODS i ANO. Zatímco od vypuknutí epidemie infekční nemoci COVID-19 dosud – až na výjimku, kdy poslanec a šéf zastupitelů vládního hnutí Patrik Nacher bránil premiéra Andreje Babiše (ANO) – opoziční zastupitelé práci Hřibovy koalice sledovali spíše mlčky, nyní kritizují.

Překvapil je návrh programu jednání pražského zastupitelstva. Mezi více než šedesáti body patří kromě schválení revitalizace Václavského a Malostranského náměstí třeba také udělování čestných občanství, prodeje městských pozemků či převod vlastnictví sedmi sloupů veřejného osvětlení v Kbelích.

„Vyzýváme primátora, aby urychleně změnil program jednání zastupitelstva a začal neprodleně systematicky řešit akutní problémy Prahy, jejích obyvatel či krizí postižených živnostníků, podnikatelů a firem na jejím území,“ uvedla v tiskové zprávě Alexandra Udženija, předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS.

ODS marně nabízí pomocnou ruku

Tomáš Portlík, šéf pražské stranické organizace, požaduje, aby koalice představila konkrétní kroky. Podle Portlíka zatím připomíná primátorův přístup v koronavirové krizi spíše chaos: „Vláda města je neřízená a koalice spolu nemluví. ODS se už týdny marně snaží s vedením města komunikovat a marně rovněž nabízí pomocnou ruku.“

Je pravda, že minimálně v otázce místa, kam přestěhovat nakažené koronavirem, nebyl postoj koaličních subjektů jednotný. Na druhou stranu magistrát už připravil záchranný program COVID Praha a nově vytvořil pracovní skupinu, která má už v úterý začít řešit konkrétní kroky podpory pro pražské podnikatele. Za opozici byl pozván právě Portlík a Radomír Nepil z ANO.

„Primátor má se svým náměstkem pro finance ukázat, jak bude reálně vypadat letošní a příští rozpočet Prahy, předložit plán úspor v provozu metropole, zahájit debatu o odložení některých zbytných investic, a naopak podpořit takové investice, které povedou k povzbuzení trhu,“ navrhuje předseda pražské ODS.

S Hřibem se Portlík shodne v kritice Babišovy vlády, podle místostarosty Prahy 9 totiž dosavadní opatření metropoli jen diskriminují. Hlavní město přitom tvoří čtvrtinu českého hrubého domácího produktu. „Žádný řádný hospodář nepoškozuje svůj nejvýnosnější podnik,“ dodal Portlík s tím, že zastupitelé ODS ze všech městských částí od „expertů a občanů shromáždili desítky návrhů a projektů, které mohou pomoci, ale pražské vedení před nimi nesmí zavírat oči.“

Podle Udženije musí Praha více než ostatní části republiky dokázat znovu rychle nastartovat cestovní ruch, život kulturních zařízení a sportovních klubů.

Šéf zastupitelů ANO říká, že je potřeba „táhnout za jeden konec provazu“, ale vadí mu, že i během nouzového stavu si primátor Hřib a někteří radní „při každé příležitosti kopnou do vlády“. Podle Nachera je přitom za co kritizovat i pražskou koalici.

Nacher: Bude z toho guláš

„Válcování spolupracující opozice není přínosné, rozumné ani konstruktivní. Je to smutný přístup,“ uvedl Nacher v tiskové zprávě, kde požaduje, aby místo plánované videokonference jednali zastupitelé stejně jako před měsícem v omezeném režimu.

„Bude z toho pouze ohromný guláš, videokonference pro 65 zastupitelů a další hosty nemůže dopadnout jinak. Působí to, jako by se primátor bál diskuse. Kritika se mnohem snáze poslouchá z monitoru než naživo v sále,“ dodal opoziční zastupitel s tím, že jednání v minulém týdnu při dodržení hygienických opatření zvládla i početnější Poslanecká sněmovna.

Každopádně na webu magistrátu se v informacích k 16. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná ve čtvrtek od 8:30, nikde nepíše o videokonferenci. Veřejnost bude mít do Nové radnice i do jednacího sálu zvláštní vstup s tím, že příchozí musí mít ochranné prostředky dýchacích cest. Lidé však mají raději v „zájmu co největší ochrany zdraví“ sledovat raději jednání přes internet. Kvůli koronaviru jsou mimo jiné zrušeny interpelace občanů i zastupitelů.