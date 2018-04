ODS a Soukromníci budou spolupracovat i v podzimních volbách

Občanští demokraté budou v podzimních komunálních a senátních volbách spolupracovat se Soukromníky stejně jako v loňském hlasování o složení Sněmovny. Dnes předsedové obou uskupení podepsali v Praze rámcovou dohodu o spolupráci v komunálních a senátních volbách. Dohoda je vyústěním spolupráce na úrovni Parlamentu, dodal šéf Soukromníků Petr Bajer.

Oznámil současně, že podá trestní oznámení na premiéra Andreje Babiše (ANO), kvůli podezření z nesnášenlivosti vůči skupinám obyvatel, které se měl dopustit výroky na adresu voličů ODS.

"Přetekla naše míra trpělivosti," uvedl Bajer k Babišovým slovům. Premiér v demisi v pondělním rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že měl snahu jednat o spolupráci s ODS. "My jsme tři dny po volbách oslovili ODS, aby s námi vstoupila do jednání o vládě. Pan Fiala tvrdí, že jejich voliči to nechtějí. Já tomu rozumím. Jejich voliči jsou ti, kteří možná podváděli s daněmi a možná mě nesnáší kvůli EET (elektronické evidenci tržeb)," uvedl Bajer hájící soukromé podnikatele.

Ke spolupráci vedlo ODS a Soukromníky programové zaměření stran. "ODS se za živnostníky, za střední a malé podnikatele dlouhodobě staví," uvedl loni v únoru při uzavírání smlouvy o spolupráci uskupení ve sněmovních volbách Fiala.

Nyní tam, kde to má smysl, strany podle Fialy postaví společné kandidátky a podpoří uchazeče o vstup do Senátu. V některých městech už se Strana soukromníků s ODS dohodla, například v Ostravě budou v podzimních komunálních volbách kandidovat občanští demokraté s podporou TOP 09 a Strany soukromníků. Kandidátku povede nestraník a nynější senátor Zdeněk Nytra, který byl v minulosti dlouholetým šéfem moravskoslezských hasičů. Na pětapadesátičlenné kandidátce bude mít ODS 39 míst, TOP 09 11 míst a Strana soukromníků obsadí pět pozic.