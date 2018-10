ODS a Piráti jsou jasnými vítězi v pražských městských částech

/INFOGRAFIKA/ Komunální volby ve velkých městských částech Prahy nemají jasného „celkového vítěze“. Nesporný je ale obrovský úspěch Pirátské strany, který kopíruje její růst na celopražské i celostátní úrovni. Ve všech čtrnácti největších částech Prahy skončili Piráti mezi prvními třemi a ve třech případech dokonce vyhráli: v Praze 4, 5 a 12.

Nesporný důvod k oslavám má při pohledu na městské části také ODS. Na „stupních vítězů“ je s výjimkou Prahy 11 všude (do Prahy 14). Na „dvojce“, „devítce“ a „třináctce“ získali občanští demokraté přes třicet procent. Velkou šanci pokračovat jako starostové tam mají „matadoři“ Jana Černochová (Praha 2), Jan Jarolím (Praha 9) a David Vodrážka (Praha 13).

„Když si nováčci sednou do nějaké funkce, vůbec nevědí, co mají dělat. Nemají životní, pracovní ani politické zkušenosti a hlavně nemají odvahu rozhodovat. Maximálně obsadí Kliniku, někoho očerní nebo něco zboří,“ rýpla si v té souvislosti do konkurence na Twitteru místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Úspěch bratrů Čižinských

Dalším výrazným momentem těchto voleb je triumf bratrů Čižinských. Známější Jan uspěl nejen v „bitvě o magistrát“ s občanskou kandidátkou Praha sobě. V Praze 7 jeho místní hnutí, které je zárodkem toho metropolitního, oproti minulým volbám ještě posílilo a může vládnout bez koaličních partnerů. Čižinský přitom naznačil, že by mohl jako starosta Prahy 7 pokračovat i současně s očekávaným angažmá ve vedení hlavního města.

„Já osobně na žádné funkci nelpím, ale voliči nějakým způsobem rozhodli. My jsme politici a měli bychom vůli voličů respektovat. Starosta není na všechno sám, je to o týmové práci,“ odpověděl Jan Čižinský na otázku ohledně případného souběhu funkcí. Jeho o rok starší bratr Pavel zase míří coby lídr vítězné kandidátky Praha 1 sobě do vedení radnice centrální městské části. Před čtyřmi lety vítězná TOP 09 v čele s kontroverzním starostou Oldřichem Lomeckým výrazně ztratila a skončila pátá.

Volební výsledky na pražských radnicích dopadly relativně dobře pro TOP 09 a také pro Zelené, kteří v celé Praze propadli. Hnutí ANO naopak výrazně oslabilo – v roce 2014 vyhrálo v šesti ze čtrnácti velkých částí, letos ani v jedné. Na všech frontách zdrcená ČSSD nezískala na větších radnicích ani jednoho zastupitele. SPD pouze dva v Praze 11 a KSČM také jen dva v Praze 12.