Praha /FOTOGALERIE/ – V ostrou výměnu názorů vyústila úterní demonstrace zhruba sedmi desítek odpůrců rozšíření vodochodského letiště před středočeským krajským úřadem. Účastníci se na ulici slovně střetli s hejtmanem Davidem Rathem (ČSSD), který si přišel vyslechnout jejich argumenty proti záměru společnosti Penta.

Zhruba půlhodinovou debatu přerušovaly pískot a nesouhlasné výkřiky.

Někteří demonstranti Ratha vyzývali k demisi nebo křičeli „Hanba“. Mávali při tom transparenty s nápisy jako „Klid pro naše děti“, „Ohrožený občan se ptá, komu platí Penta“ nebo „Přijdou volby, přijdou zas, letiště vám zlomí vaz“. „Pískejte si, jak chcete, třeba tu píšťalku, milá dámo, spolkněte, já vás pak zachráním, až se s ní budete dusit,“ reagoval hejtman na projevy nesouhlasu.

Starostové a další zástupci obcí dotčených plánovaným leteckým provozem kraji vytýkají, že minulý týden vydal souhlasné stanovisko k přepracované dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Vyčítají hejtmanství, že se za ně nepostavilo. Nelíbí se jim mimo jiné předpokládaný nárůst hluku a emisí, stejně jako zvýšená dopravní zátěž v okolí letiště.

Místo podpory dělají billboardy

Rath prý obavy starostů chápe, na druhou stranu je podle něj nutné brát v úvahu i požadavky lidí ze vzdálenějších měst, jako jsou Mladá Boleslav či Kolín, kteří by podle něj rozšíření Vodochod uvítali. Namítl také, že o dostavbě letiště nerozhoduje kraj, ale ministerstvo životního prostředí. Na to poukazoval i velký transparent, který dnes kraj vyvěsil na svou budovu. Byla na něm fotografie ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) a nápis, že o rozšíření letiště nerozhoduje hejtmanství, ale Chalupův úřad a vláda. „Místo toho, aby nás podpořili, tak utrácejí za podobné billboardy,“ komentoval to jeden ze starostů.

Starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček prohlásil, že starostové samozřejmě vědí, kdo o záměru rozhoduje. Přišli prý ale vyjádřit své rozhořčení nad tím, jak se k věci postavilo hejtmanství jako jeden z účastníků řízení. Rathovi zároveň předali několik šanonů s připomínkami k dokumentaci EIA a tentýž materiál po skončení protestu odvezli i na ministerstvo životního prostředí.

Kromě odpůrců dostavby dorazila před krajský úřad i zhruba desítka lidí, kteří naopak rozšíření letiště podporují. Zpravodaji ČTK řekli, že jsou z Kolínska a přišli z vlastního rozhodnutí. Vzájemně se ale neznali. „Je to spontánní akce, nikdo nás nenavedl,“ uvedl Karel Novák, který držel v ruce transparent s nápisem „Nemáme práci, neberte nám možnost získat ji na novém letišti“. „Pokud byste opravdu neměli zaměstnání, můžete se zastavit v Kralupech, my vám nějakou najdeme,“ reagoval Holeček.

Nebylo to zdaleka poprvé, kdy se na akci namířené proti Středočeskému kraji objevili lidé podporující hejtmanství. V minulosti se sympatizanti kraje například účastnili poklepání na základní kámen dostavby mladoboleslavské nemocnice, jejíž financování se stalo terčem kritiky.

Nesplněné podmínky

Iniciativa Stop Letišti Vodochody nejvíce vytýká doplněné dokumentaci EIA, že údajně nesplnila některé připomínky ministerstva životního prostředí. „Už v předchozím podání jsme požadovali specifické zhodnocení dopadů na dětskou populaci. To se znovu nestalo,“ uvedl líbeznický starosta Martin Kupka (ODS). Do mapy hlukové zátěže vyznačily obce přesné lokace mateřských a základních škol včetně aktuálního počtu žáků a dětí. „Pokládáme za nezbytné, aby se s tímto argumentem zpracovatel popasoval,“ doplnil Kupka. Je to podle něho jedna z nejpodstatnějších připomínek.

EIA podle Kupky také nedostatečně hodnotí skutečný počet lidí, který bude zátěži vystaven. Zpracovatel počítá jen trvale žijící obyvatele, ale třeba v Líbeznicích žije ještě o 20 procent více lidí, kteří nejsou hlášeni. V ostatních obcích je situace podle starosty podobná.

Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících hlavně nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů a má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem 12 milionů ročně.