Zoo, muzea nebo koupaliště v Praze odmění v pátek děti za vysvědčení. Někde formou slevy na vstupném, jinde dostanou školáci zadarmo zmrzlinu nebo si budou moci natočit animovaný film s vlastními rekvizitami.

Nejvíce slev a dárků si užijí jedničkáři. Děti do 15 let, které v pátek donesou do zoologické zahrady v Troji vysvědčení s jedničkou z přírodovědných předmětů, budou mít vstup za korunu. Pro ostatní je tu od 10 hodin připraven zábavný program - pohybové aktivity, workshopy nebo divadelní vystoupení. Drobnou odměnu budou děti moct získat v kvízové stezce.