Odložili jste koberec vedle popelnice? Hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK / PICKER - 15 směn v měsíci/ 12h směny. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Jsme dynamický a rostoucí tým, proto nabízíme práci kandidátům na pozici: , , SKLADNÍK / PICKER , , Místo výkonu práce: Obec Mníšek pod Brdy – ŘITKA , Směnnost: 15 směn v měsíci/ 12h směny, krátký/dlouhý týden , , PROČ PRACOVAT PRO NÁS ? NABÍZÍME.... , - práci u úspěšného, prosperujícího a významného zaměstnavatele , - dlouhodobou a stabilní práci se smlouvou na dobu neurčitou , - zajímavé finanční ohodnocení , - balíček zaměstnaneckých benefitů , - možnost odbornostně a profesně růst , , JE TO PRÁCE PRO TOHO, KDO... , - chce pracovat , - je fyzicky zdatný, spolehlivý a práce ho baví , - je trestně bezúhonný, - chce se něco nového naučit , , , CO BUDETE DĚLAT ? BUDETE..., - připravovat zboží do expedice k zákazníkovi (OVOCE, ZELENINA, BYLINKY), - evidovat vychystané zboží, - zajišťovat pravidelnou inventuru , , V případě zájmu zašlete Váš životopis na , na email: zamestnani@abasto.cz., , PODÍVEJTE SE NA NÁS: , www.youtube.com – video „Vítej v týmu“ , www.abasto.cz , , Abasto s.r.o. je moderní velkoobchodní společnost zásobující gastronomické provozy, maloobchodní prodejny, obchodní řetězce a ostatní velkoobchody širokým sortimentem čerstvého ovoce a zeleniny, včetně exotických druhů, bylinkami, houbami a dalšími specialitami, disponujeme moderní technologií a máme silné zázemí naší česko-irské mateřské společnosti.. Pracoviště: Abasto, s.r.o. řitka, K Třešňovce, č.p. 1348, 252 10 Mníšek pod Brdy. Informace: Kožíšková, +420 725 791 362.