„Pro tento školní rok je na to už pozdě. Vyšetření školní zralosti děláme přibližně od konce ledna do května až června,“ vysvětluje Monika Podrábská Skotnická, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a Prahu 9. Po vstupu do školy ale existuje ještě možnost dodatečného odkladu, která je však výjimečným nástrojem.

Zaměřme se tedy na vyšetření školní zralosti, které může vyústit odkladem nástupu dítěte do školy. Kdy je ideální doba pro to k vám s dítětem přijít?

Děti vyšetřujeme nejčastěji v období před zápisem do základní školy, ale klienti přicházejí i dříve, v průběhu posledního ročníku mateřské školy. Signál dostávají rodiče od vyučujících mateřské školy, nebo oni sami cítí, že něco není v pořádku. Někdy se chtějí jen ujistit, protože nejsou rozhodnutí o nástupu do školy a chtějí vědět, jestli je jejich dítko zralé na vstup do první třídy, nebo ne. Poradny jsou většinou v kontaktu se školkami, protože tam jejich zaměstnanci chodí na konzultace a tuší, kolik dětí bude vyšetření školní zralosti potřebovat.

Školy digitalizují družiny. Pohyb dětí hlídá aplikace

Zaznamenali jste, že by se vlivem covidu počet klientů zvedl?

Ano, určitě počet dětí, které na vyšetření přicházejí, vlivem covidu narostl. Nemám teď k dispozici přesná čísla, ale řádově se to pohybuje jen u nás v poradně ke stovkám vyšetření za rok. Jedná se ale opravdu o počet vyšetření, neznamená to, že z nich vyhodnotíme stejný počet odkladů. Je to počet podezření, se kterými k nám zákonní zástupci s dětmi přijdou.

Řekněme, že se k vám rodiče objednají. Jak probíhá testování dítěte?

Používáme standardizované testy, je jich několik a rozhodně jsou přívětivé pro tuto věkovou skupinu. Zjišťujeme, jak je dítko způsobilé ke vstupu do základní školy a jak reaguje s vnějším prostředím. Zjišťujeme mimo jiné, jaká je jeho úroveň grafomotoriky, kresby, zrakového a sluchového vnímání. Zjišťujeme, na jaké úrovni je myšlení, schopnost vyjádřit se, výslovnost, sociální připravenost pro vstup do základního vzdělávání, jak se soustředí a jakou má pozornost.

Volba rodičů

Máte velký počet zájemců a naplněné kapacity? Jak dlouho si ve vaší poradně rodiče na vyšetření svých dětí počkají?

Přímo v naší poradně - Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9 – byla letos čekací lhůta měsíc až dva, ale jsou poradny, kde je situace horší a rodiče si s dětmi na vyšetření počkají déle. Ale je nutné dodat, že my poskytujeme pouze doporučení odkladu. Zůstává na zákonném zástupci, jakou cestu si zvolí. Může se stát, že doporučíme odklad dítěte, ale rodiče se rozhodnou, že dítě přesto do školy nastoupí. Je to jejich volba.

Můžou se rodiče rozhodnout pro odklad dítěte bez vyšetření poradny?

Známe případy, ve kterých doporučíme vstup dítěte do školy bez odkladu, ale rodiče na něm dále trvají. V tuto chvíli neposkytneme doporučení pro odklad. Přitom doporučující posouzení poradenského zařízení rodiče potřebují, aby jim byl odklad dítěte povolen.

Konec prázdninových jízdních řádů: Na Kladensku a u Říčan nastanou velké změny

Rodiče si tedy odklad bez odborného posudku prosadit nemůžou. Jaké mají další možnosti?

Na odklad je potřeba mít dvě razítka. Jedno poskytuje dětský lékař nebo klinický psycholog a druhé školské poradenské zařízení.

Školy dělají vlastní zápisy a dny otevřených dveří. Můžou se rozhodnout, že dítě nepřijmou a dají mu odklad na další rok?

V rámci zápisů může rodičům přijít doporučení od školy, aby navštívili poradenské zařízení, ale o odkladu samotném škola rozhoduje až na základě doporučujícího posouzení výše zmíněných institucí.