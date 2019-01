Praha - Rohový dům na Václavském náměstí vedle hotelu Jalta navrhli odborníci prohlásit za kulturní památku. Řekla to Michaela Ottová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti, která návrh vypracovala.

Budova z roku 1880 na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze, kterou chce investor zbourat, aby zde mohla vyrůst novostavba. Vlevo od rohové budovy hotel Jalta na Václavském náměstí, vpravo fasáda budovy Pražské akciové tiskárny v Opletalově | Foto: ČTK

Objekt zamýšlí jeho majitel zbourat a postavit tam novou budovu, což vyvolává již mnoho měsíců spory. O případné památkové ochraně domu rozhodne ministerstvo kultury (MK). Zda ale bylo řízení zahájeno, ministerstvo nesdělilo.

Developerská firma Flow East, která je vlastníkem objektu, chce během pěti měsíců zahájit jeho demolici. Novinářům to řekl předseda představenstva společnosti Flow East James Woolf. Firma se chystá požádat o územní rozhodnutí. Demolici totiž svým rozhodnutím umožnil někdejší ministr kultury Jiří Besser (STAN). O tom, zda bude dům skutečně zbořen, rozhodne stavební úřad Prahy 1. Investor ale o demoliční výměr zatím nepožádal.

Obecně platí, že pokud MK zahájí proces prohlašování za kulturní památku, musí vlastník ze zákona až do rozhodnutí ministerstva chránit věc před poškozením či zničením a oznámit ministerstvu každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání. V případě, že je nemovitost prohlášena kulturní památkou, památkový zákon nepřipouští možnost zbourání. Není ale zřejmé, zda případné prohlášení objektu za kulturní památku může dřívější rozhodnutí ministra kultury změnit.

Protest proti demolici

Proti bourání domu se již dříve postavila veřejnost i někteří historici a architekti, podle nichž je budova architektonicky a urbanisticky cenná. Případem se loni zabýval Senát na základě petice, kterou podepsalo 14.500 lidí. Sporné rozhodnutí ministerstva kultury projednával i Ústavní soud.

Stavebníci chtějí zbourat nárožní dům vedle hotelu Jalta, dvorní část hotelu a torzo bývalé Akciové tiskárny. Její fasáda má být zachována a stane se součástí nové, železobetonové budovy. Stavba zaplní celou plochu po zbouraných domech i dvůr tiskáren.

Bývalá tiskárna byla šest let chráněna jako kulturní památka. V roce 2008 ale její tehdejší majitel, poté co velkou část objektu zboural, požádal o zrušení jeho památkové ochrany. Ministerstvo kultury mu vyhovělo – už nebylo co chránit.

Památkově chráněný zůstal jen pozemek, a nic již tak nebrání ani zbourání zbytků fasády. I na pozemek se ale vztahuje zákon o státní památkové péči, není tedy možné například provádět podzemní stavební práce, aniž se učiní záchranný archeologický průzkum.

Projekt firmy Flow East počítá s devíti nadzemními a třemi podzemními patry. Součástí budou garáže a vjezdová rampa. Plánované náklady činí podle Woolfa dvě miliardy korun. Rada první městské části už loni odsouhlasila navrhovanou velikost a výšku připravované stavby i její komerční a administrativní využití.

„Hlavní myšlenka je zachovat to nejlepší ze starého a současně představit to nejlepší z nové architektury,“ řekl Woolf. Trosky tiskáren podle něj dělají Praze ostudu. Dům na rohu Václavského náměstí podle Woolfa ztratil svůj původní vzhled po přestavbě v první polovině 20. století, a není proto ničím výjimečný. Historici ale tvrdí, že budova je dílem významných architektů a měla by být zachována.

