Od jara půjde ve všech pražských tramvajích zaplatit jízdné kartou

Pražský dopravce pokročil v přípravě zavedení bezkontaktních plateb za jízdenky v tramvajích. Aktuálně uzavřel smlouvu na zajištění této služby se společností Bankovní informační technologie, což je dcera ČSOB. Všechny tramvaje by měly být osazeny prodejním terminálem do půl roku od podpisu smlouvy, tedy ve druhém čtvrtletí 2019.

Partnerská firma bude tuto službu zajišťovat po dobu čtyř let od jejího zprovoznění. Dopravní podnik jí bude platit provizi ve výši 1,99 procenta z ceny jízdného. Podle podniku půjde o jeho nejlevnější prodejní kanál jízdného.

„Je to trend dnešní doby a my rádi vyhovíme potřebám našich pasažérů, pro které to bude jednoznačně znamenat zvýšení komfortu a kvality poskytovaných služeb,“ uvedl šéf dopravního podniku Martin Gillar.

Dopravce plánuje, že bezkontaktní platby budou možné u prostředních dveří. U tramvají 14T budou zařízení na platby dvě, protože tyto tramvaje nemají vstup v prostředním článku.

Papírové jízdenky budou i nadále

Nový prodejní kanál ovšem neznamená konec papírových jízdenek, tak jako se tomu stalo v Ostravě, pražské terminály nepřestanou vydávat papírové jízdenky.

V metropoli přitom nejde o úplnou novinku. Pilotní projekt na nákup jednorázových jízdenek prostřednictvím bezkontaktních plateb v tramvajích byl zahájen už v dubnu 2016, kdy byly osazeny terminály první dvě tramvaje na lince 22. Od srpna 2016 byl pilotní projekt rozšířen o celou linku 18.

V současné době je možné platit jízdné bezkontaktní platební kartou i na autobusové lince 119 a na lince AE. Pro metro se o tomto způsobu placení neuvažuje.