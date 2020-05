DPP zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření úbytek až 80 procent cestujících. DPP očekává v době pandemie stamilionový propad tržeb z jízdného.

„Postupně se každým dnem zvyšuje počet cestujících o deset procent. Teď jsme se dostali na úroveň poloviny normálního počtu. Pokud nedojde k nějaké náhlé změně, plánujeme zvýšit počet spojů od 1. června," uvedl Scheinherr.

Chystají se úspory v provozních výdajích

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

Reálný počet cestujících podnik počítá tak, že vezme zaznamenané vstupy a výstupy, takzvaný obrat, a číslo vydělí dvěma. Ze zmíněného obratu bylo v úterý 12. května v metru 510.351 vstupů a 512.035 výstupů. O den později pak metrem jelo ještě víc cestujících, kdy obrat byl 1,047.300. Počet nástupů stoupl ve středu na 522.781 a výstupů na 524.519.

Mezi nejvytíženější stanice patří dlouhodobě I. P. Pavlova na trase C a Černý Most na trase B. Naopak nejméně vytížené jsou Roztyly a Prosek na trase C či Invalidovna a Kolbenova na trase B.

Generální ředitel DPP Petr Witowski médiím ve čtvrtek řekl, že DPP chystá kvůli pandemii covid-19 úspory zejména v provozních výdajích. Největší ztráty při krizi zaznamenal v tržbách z jízdného, které podle něj budou v řádu stovek milionů korun. Přesné dopady krize podnik stále vyčísluje.

Omezení stále platí

Příměstská doprava mezi Středočeským krajem a Prahou se vrátí do běžného režimu od začátku příštího týdne. Od pondělí to bude znamenat zkrácení intervalů příměstských vlaků, obnovení spoje z Roztok do Hostivaře a úpravy provozu dalších linek do Středočeského kraje. Autobusy zajišťující dopravu do škol jezdí od středy 13. května.

Provoz MHD je v době pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů platí v Praze také zákaz nástupu předními dveřmi nebo je zrušen prodej jízdenek u řidičů autobusů. Všichni cestující musí mít v MHD včetně venkovních zastávek zakrytý nos a ústa.