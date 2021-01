V metropoli se bude očkování proti nemoci covid-19 odehrávat na devíti místech. Osm z nich představují státní nemocnice. Jediným magistrátním je Městská poliklinika ve Spálené ulici, kde zatím probíhají antigenní testy.

Nejdůležitější nyní ale je podat vakcínu těm nejohroženějším a těm, kteří svým těžším průběhem nemoci zdravotní systém nejvíce zahlcují. Město proto chystá plán, jak očkovací látku dodat do pobytových zařízení pro seniory.

Město žádá o velkou dodávku

Seniorů nad 80 let žije v Praze kolem 60 tisíc. Zhruba čtyři tisíce z nich pobývají v domovech důchodců, ostatní ve svých vlastních bytech.

„Z první dodávky vakcíny v prosinci na ně nezbylo a druhá nakonec nedorazila podle plánu. Proto žádám po státu 7000 vakcín z dodávky, která dorazí 7. ledna,“ prosí primátor Zdeněk Hřib. „Možná to může vypadat tak, že podle vládní očkovací strategie pro kraje nezbývá mnoho práce. Opak je ale pravdou. Stát sice nakoupí očkovací látku, všechno další ale závisí na poskytovatelích zdravotních služeb,“ upozorňuje.

Jednotlivé pobytové služby mají do středy do 14 hodin za úkol podat městu zprávu, zda očkování zvládnou vykonat jejich lékaři. Město však počítá s tím, že ta menší zařízení to sama nedokážou.

Těm nabídl své služby Český červený kříž (ČČK). Jednotlivé domovy bude objíždět jeho speciálně vybavená dodávka s mrazákem s vakcínami a dalším potřebným materiálem. Další dobrovolníci ČČK pak pomáhají s organizací a administrativou.

Méně než se čekalo

„Ukazuje se, že organizace není vůbec jednoduchá. Nemocnice, do kterých vakcíny dochází totiž nejsou zřizovány Prahou,“ popisuje radní pro zdravotnictví a sociální politiku Milena Johnová (Praha sobě).

„Praha objednala, co se dalo. Máme pouze neformální informace, že to bude horší, než se říkalo. Praha měla dostat 100 tisíc dávek, toto číslo ale už neplatí,“ svěřila se Deníku Johnová. „Statistiky o tom, kolik lidí bylo v Praze očkováno zatím nemáme a doufáme, že budou co nejdříve dostupné,“ přeje si Johnová.

Pomoc s očkováním nabídli i pediatři. Zatím se jich přihlásilo 52. Johnová do nich vkládá velkou naději. „Výhodou je jejich zkušenost s očkováním a jejich čas, protože v prvotních fázích nebudou očkovat proti koronaviru děti, pro které v tuto chvíli není očkovací látka dostupná,“ říká lékařka Hana Cabrnochová.

Praha si udělá vlastní kampaň

Krajští hejtmani včetně pražského primátora očekávali oficiální instrukce od ministerstva zdravotnictví. Místo toho se je ale dozvěděli nejprve na sociálních sítích od premiéra Andreje Babiše.

Vládní strategie nicméně počítá s tím, že dávky od firmy Pfizer budou do Česka přicházet každý čtvrtek, poprvé to bude 7. ledna a rozváženy budou do 31 očkovacích center.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný včera slíbil, že do konce léta bude naočkováno pět milionů lidí. Podle něj je Česko na vakcinaci připravené a její rychlost ovlivňují především dodávky vakcín z EU.

Vedení Prahy ale tvrdí, že vše nyní závisí na koordinaci a zřizovatelích zdravotnických zařízeních. „Nevím, kde se vzala informace, že Česku žalostně chybí dávky vakcíny. Dokonce se proti tomu již ohradila Evropská komise, která upozorňuje, že všechny členské země věděly, kolik dávek dostanou a jak rychle přijdou. Rozumím tomu, že Andrej Babiš to na někoho svést musí,“ soudí Jiří Pospíšil, pražský radní a europoslanec.

Podle něj je Praha v jiné situaci než ostatní kraje. „Co nám ale žalostně chybí, je kvalitní informační kampaň, kterou už právě Praha připravuje,“ dodává Pospíšil.

Podle něj EU postupuje podle společné strategie dohodnuté v červnu 2020. „Délka některých lhůt jako je třeba povolovací proces Evropské lékové agentury má sice za následek, že se v EU začalo očkovat později než v USA, Británii a Izraeli, ale je to možná daň za větší bezpečnost a jistotu vyloučení zdravotních rizik,“ uzavírá pražský radní.