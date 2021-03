Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici, Městská nemocnice následné péče ve Vysočanech a šest dalších center na území metropole. To je vybraná osmička míst, kde se od pondělního rána lze nechat očkovat vakcínou od firmy Moderna.

Zahájení očkování na poliklinice ve Spálené ulici vakcínou Moderna v pondělí 1. března 2021. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Jsem ráda, že jsme v Praze začali očkovat v dlouho připravených očkovacích centrech, která mohla být spuštěna díky první dodávce vakcíny od společnosti Moderna. Očkujeme konečně tak, jako v jiných krajích všemi třemi druhy očkovacích látek. Očkovacích míst máme připravených podstatně víc, jediné, co nám chybí, jsou pravidelné dodávky ve větších objemech, abychom mohli jet na plný výkon a očkovat co nejvíce lidí co nejrychleji. Vakcíny rozdělujeme do očkovacích míst podle počtu registrovaných, tím reagujeme na zájem ze strany Pražanů,“ říká Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální politiku.