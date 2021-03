V žádosti uvedl jako preferované očkovací centrum církevní Nemocnici svatého Kříže Žižkov. Ta koncem minulého týdne dostala první tři stovky dávek vakcíny Moderna a s jejich aplikací začala v pondělí ráno.

Milan se přihlásil v pondělí ráno a v úterý po poledni už měl za sebou první dávku. Druhá na něj čeká začátkem jara.

„Rychlost, s jakou na mě přišla řada, byla překvapující. Přestože překvapení bývají většinou špatná, tak tohle mě jednoznačně potěšilo. Je samozřejmě taky příjemné, že jsem mohl na očkování vyrazit pěšky z nedalekého bydliště,“ svěřil se Milan krátce po obdržení vakcíny.

Převažují senioři mezi 70. a 80. rokem života

V jediné žižkovské nemocnici, která se nachází v centru hustě obydlené čtvrti, za první dva dny proočkovali několik desítek lidí. Fronta zájemců se začíná „natahovat“ na stovky. Převažují senioři mezi 70. a 80. rokem života. V menších počtech se hlásí též pedagogové jako nová prioritní skupina a také jednotky zdravotníků, kteří nestihli očkování v lednu nebo únoru.

Ředitel zařízení, které vlastní a provozuje katolická církev, považuje podmínky pro očkování v menších nemocnicích, jako je ta jeho, za aktuálně ideální.

„Očkovací střediska mají nepochybně velký smysl v místech, kde se bydlí. V nemocnici je oproti velkokapacitním centrům mnohem flexibilnější personál, protože do očkování jsou tady zapojeni zdravotníci z ambulancí. Když není vakcína, tak mají na rozdíl od zdravotníků v očkovacích ‚halách‘ svou práci,“ vysvětlil Tomáš Krajník.

Ten je navíc přesvědčen, že „pro takové dvě třetiny seniorů je vyjížďka ze Žižkova do Letňan téměř neřešitelný problém“. Připravovaná velká centra budou mít větší význam především při očkování mladších ročníků.

Šéf žižkovské nemocnice apeluje zejména na obyvatele Prahy 3, aby se nezdráhali hlásit k vakcinaci právě u sv. Kříže. „Příděly vakcín, které rozděluje krajský koordinátor, jsou totiž závislé na zájmu v daném místě, na délce pomyslné fronty,“ upozornil Tomáš Krajník. Z první dodávky Moderny dostala Praha (mimo fakultní nemocnice) 5200 dávek.

Kapacitu lze zvýšit

Nemocnice svatého Kříže tento týden vyočkuje pouze polovinu ze svého přídělu a druhou polovinu si pro jistotu ponechá jako rezervu pro přeočkování druhými dávkami. Ředitel nemocnice nicméně věří, že další zásilka může dorazit v řádu dnů.

„Jsme schopni navýšit kapacitu očkování až na pět set dávek denně. Je třeba si také uvědomit, že za tři týdny začnou současně přicházet lidé jak pro první, tak pro druhou dávku,“ dodal Krajník.

Očkovací místo v Nemocnici sv. Kříže, které vzniklo díky společné iniciativě s místní radnicí, je zatím v provozu každý všední den od 8 do 16 hodin. Na telefonní infolince nemocnice 221 012 271 mohou zájemci, nejlépe už zaregistrovaní v centrálním systému, dostat rady ohledně rezervace konkrétního termínu.

Na území Prahy momentálně funguje mimo velké nemocnice osm nových očkovacích center, přičemž dvě z nich provozuje sama metropole v Městské poliklinice ve Spálené a v Nemocnici následné péče v Praze 9.

„Očkovacích míst máme připravených podstatně víc, jediné, co nám chybí, jsou pravidelné dodávky ve větších objemech, abychom mohli jet na plný výkon a očkovat co nejrychleji co nejvíce lidí,“ sdělila radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Registrovaných center je v metropoli už skoro čtyřicet s celkovou kapacitou přes osm a půl tisíce dávek denně.