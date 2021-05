Státem nakupované vakcíny totiž rozděluje mezi očkovací místa, s výjimkou fakultních nemocnic, krajský koordinátor.

Omezený provoz

Podle radní Mileny Johnové (Praha sobě) se omezení dotkne výhradně center s kapacitou tisíc dávek týdně. „Nepůjde o úplné uzavření, centra s omezeným provozem budou moci dál očkovat své pacienty nebo zaměstnance,“ upřesnila radní. Opatření by se mělo týkat asi sedmi až osmi zařízení.

Podle webu ockovani. praha.eu v hlavním městě aktuálně působí přes čtyřicet registrovaných míst k vakcinaci, kvůli limitovaným dodávkám ale reálně fungují jen asi tři čtvrtiny z nich. Omezeny mají být především menší provozy v blízkosti obou velkokapacitních center, státního v O2 aréně a městského v Kongresovém centru, a také v centru města, kde jich je nejvíce.

Od začátku května má být pro veřejnost uzavřeno například očkovací centrum v Městské nemocnici následné péče nebo v zařízení Iscare.

Ředitel církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici Tomáš Krajník věří, že tamní očkovací ambulance zůstanou v provozu. „Očkujeme přibližně čtyři sta lidí týdně, ale při zvýšených dodávkách bychom zvládli nejméně třikrát tolik,“ řekl Krajník, podle kterého má existence menších vakcinačních míst ve zdravotnických zařízeních smysl.

Celodenní výlet

„Šetří peníze díky přítomnosti personálu i vybavení,“ vysvětlil a připomněl, že pro řadu lidí, kteří do nemocnice přicházejí na očkování, by výprava například do Kongresového centra znamenala celodenní výlet.

Kvůli problémům s Modernou čekají v Praze někteří registrovaní zájemci delší dobu jak na první, tak na druhou dávku.

Stát naproti tomu slibuje výrazné posílení očkovacích produktů od společnosti Pfizer. Zhruba za měsíc by jich Praha jako kraj měla dostávat téměř sedmdesát tisíc týdně.

Z Moderny na Pfizer

Řada středních a větších center, včetně zmíněné Nemocnice sv. Kříže, proto zvažuje přechod z Moderny na Pfizer. Jde přitom o vakcínu, která vyžaduje nižší skladovací teploty a také komplikovanější distribuci, kdy je nutná přeprava i následné očkování po celých platech.

„Z důvodu omezení v distribuci bude vakcína od firmy Pfizer dodávána na očkovací místa schopná během pěti dnů proočkovat celé plato, tedy dvanáct set dávek. Tento způsob nám umožní dodržet klíčový princip pražské očkovací strategie tedy využít nedostatkovou vakcínu nejefektivnějším možným způsobem,“ dodala radní Johnová.

Podle aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera brzdí rychlejší tempo očkování proti nemoci covid-19 nízké kapacity očkovacích míst. Proti tomu se však bouří zástupci zdravotnických zařízení i starostové obcí. Jejich snaha rozšířit počet očkovacích center v lokalitě a umožnit občanům očkování v místě bydliště totiž ztroskotala právě na zamítnutích „shora“.

Starosta Prahy 8 napsal otevřený dopis

Zřízení očkovacího centra v místě, kde má bydliště víc než 80 tisíc lidí, se kvůli neochotě vládních představitelů zatím nepodařilo ani ve FYZIOklinice v Praze 11. Před pár dny, když se začaly médii šířit zprávy o nových dodávkách tisíců vakcín do Česka, však bylo očkovací místo ve FYZIOklinice národním koordinátorem a koordinátorem pro Prahu zamítnuto. Z důvodu nedostatku vakcín a provedené optimalizace očkovacích míst.

Už 26. dubna přitom starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) v otevřeném dopise ministru zdravotnictví vytýká, že den před uzavřením smlouvy zamezil otevření chystaného očkovacího centra v KD Ládví.