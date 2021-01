„Jsem v přímém kontaktu s klienty. A stejně jako na jaře, kdy jsem šel příkladem a nechal se otestovat, i nyní jsem svým krokem chtěl ukázat, že očkování je jediná cesta, jak se zbavit pandemie,“ řekl Pražskému deníku třiašedesátiletý Kechner, který je sám i kvůli věku v rizikové skupině.

V „jeho" domově je v současné době naočkovaných 83 klientů. Jejich zájem o vakcínu byl obrovský. Ne všichni senioři, kteří ji chtěli, však první dávku dostali. „Někteří nemohli očkování podstoupit kvůli různým zdravotním problémům, například při užívání antibiotik,“ vysvětlila Hana Macková, vedoucí úseku péče o klienta z Domova pro seniory (DS) Krč.

Právě kvůli kontraindikaci se nemohla naočkovat ani dvaaosmdesátiletá Hana Čéšková. „Bohužel trpím chronickým zánětem čelních dutin, mám oslabený organismus. Očkování by tak nemuselo dopadnout dobře,“ svěřila se. Očkování stihli v Krči za jediný den. Dopoledne 13. ledna dostali vakcínu klienti, odpoledne zaměstnanci.

Ve stejný den to stihli i senioři v DS Elišky Purkyňové v Praze 6. Naočkovaná je zde čtvrtina klientů, konkrétně 61 osob. Ředitelka Eva Kalhousová prozradila, že si je na starost vzala Ústřední vojenská nemocnice.„Tím, že jsme v jejich péči, odpadla nám řada starostí spojených s administrativou. Registr si řídili sami, my jsme jen připravili pro klienty souhlas s očkováním.“

Ano či ne? Případy se řešily individuálně

A jak konkrétně vypadala příprava na samotné očkování? Lékařka z domova seniorů prohlédla všechny zdravotní dokumentace klientů a u některých našla kontraindikace.

„Když pak přijel tým lékařů z Ústřední vojenské nemocnice, zkonzultovali u každého, jestli může jít na očkování. Každý případ řešili velmi poctivě, individuálně,“ popsala ředitelka Kalhousová.

V domově navíc mají řadu klientů, kterým je i více než 95 let. Bylo tedy potřeba zvážit, v jakých případech by očkování pomohlo a kdy by naopak mohlo ublížit.

Zaměstnanci DS Elišky Purkyňové byli naočkováni hned na začátku ledna. „Zájem byl obrovský, nechtělo ho pouze pár zaměstnanců v řádu jednotek. Prvním naším naočkovaným zaměstnancem byl čtyřicetiletý kolega, který má na starosti přímou péči,“ řekla Pražskému deníku Kalhousová s tím, že by byla ráda, kdyby všichni klienti, kteří o to mají zájem, byli do dubna proočkovaní.

Nedostatek jehel a stříkaček

Neuvěřitelnou proočkovanost kolem 70 procent pak Pražskému deníku potvrdila Dagmar Zavadilová, ředitelka DS Háje. „Někteří klienti však musí počkat, protože nedávno prodělali covid-19.“ Po třech měsících se tedy mohou do očkovacího schématu zapojit. A přidají se tak ke 150 klientům, kteří již dostali první dávku vakcíny.

Zatímco v DS v Praze 6 měli administrativu ulehčenou díky Ústřední vojenské nemocnici, v DS Háje všechno museli zvládnout sami. „Museli jsme se seznámit se všemi dokumenty, pak jsme měli spoustu starostí s nedostatkem injekčních stříkaček a jehel… Byl to stres, museli jsme tento zdravotnický materiál shánět po celé republice,“ popsala Zavadilová.

To, že nebyly jednotné pokyny a jako domov seniorů měli s očkováním hodně práce, však nikomu nezazlívá. „Ani naši nadřízení neměli konkrétní pokyny. Všechno se dělo za běhu. Za 21 dní má přijít další dávka, a tak doufejme, že koncem ledna všechno půjde hladce.“

Hladký průběh

Padesát procent klientů, šestadvacet procent zaměstnanců, takovou proočkovanost hlásí Domov pro seniory Zahradní Město, který jako všechny předchozí zřizuje pražský magistrát.

„Očkování jsme stihli za jediný den, 16. ledna. Naočkovali jsme všechny, kteří měli zájem. Ale bylo tu ještě 36 klientů a zaměstnanců, kteří nemohli být naočkováni, protože prodělali covid-19,“ vysvětlila ředitelka DS Simona Zahrádková.

Za dva dny pak naočkovali své klienty i pracovníky v DS Chodov. Padesát procent zaměstnanců si nechalo píchnout vakcínu rovnou. „Klientů bylo naočkováno takové množství, které se chtělo naočkovat a jejich praktický lékař neshledal důvod k neočkování. Řada z nich ale uvedla, že si to ještě rozmyslí,“ popsala ředitelka Ilona Veselá.