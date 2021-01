Proti koronaviru se v Česku očkuje od konce loňského roku, přednostně vakcínu dostávají zdravotníci a také senioři, které nemoc covid-19 ohrožuje víc než mladší lidi. "Pan Pohlreich byl v naší nemocnici naočkovaný hned na začátku ledna. Šlo o vakcínu z druhé dodávky, kterou se u nás očkovalo," řekla serveru mluvčí VFN Marie Heřmánková.

Nemocnice podle mluvčí v první fázi udělala takzvaný seznam náhradníků, kteří se mohli očkovat, pokud zbyly dávky vakcín. "Vytvářeli jsme vlastní seznamy, kde byli zdravotníci z první linie, kteří se dostávají do kontaktu s covidovými pacienty, ale vše se rozbíhalo volněji a seznamy nebyly plné ze strany našich zdravotníků," uvedla. Pohlreich podle Heřmánkové o zapsání na seznam projevil velký zájem. Nemocnice mu pak zavolala, když dávka zbyla.

"Absurdní, naprosto absurdní," reagoval Pohlreich na dotaz serveru SeznamZprávy, zda se nechal očkovat. Podle vyjádření nemocnice bylo zajišťování stravování pro VFN jedním z důvodů, jak se Pohlreich k přednostní vakcíně dostal. V hektické době jarní vlny koronaviru vařily restaurace známého šéfkuchaře pro záchranáře, hygieniky či lékaře až 1700 jídel denně.

Server poukázal na to, že šéf VFN David Feltl dříve uvedl, že na seznam náhradníků pro očkování se mohli dostat lidé, kterým je alespoň 65 let. Pohlreichovi je 63 let. Nyní už nemocnice podle Feltla lidi ze seznamu náhradníků neočkuje, protože všechny vakcíny míří jenom ke zdravotníkům a lidem nad 80 let.

Na přednostně očkované míří trestní oznámení

Vakcínu proti koronaviru dostal bez toho, aby patřil do prioritní skupiny pro očkování, například také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Věc chce vysvětlit na pondělním jednání správní rady VZP.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.

Kvůli přednostnímu očkování podal na vysoké úředníky trestní oznámení brněnský spolek Moravský ombudsman, ve čtvrtek doputovalo na Vrchní státní zastupitelství v Praze, napsal deník Právo. Oznámení míří vedle Březovského a Kabátka také na královéhradeckého krajského radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka či ředitele nemocnice v Českém Krumlově Jindřicha Floriána. Vyslovuje podezření na trestné činy maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci, poškozování cizích práv, obecné ohrožení či neoznámení trestného činu.