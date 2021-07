V nákupním centru Chodov se očkuje vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech, které jsou zapotřebí dvě dávky je otevřeno každý den, v pracovní dny od 10.00 do 20.00, o víkendu do 19.00.

První zájemci vyhlíží otevření očkovacího centra na hlavním nádraží v Praze. Volný prostor jsme @NaBulovce, která bude centrum provozovat, poskytli formou výpůjčky. pic.twitter.com/OrRU2I0rar — Správa železnic (@Spravazeleznic) July 12, 2021

Na hlavním nádraží se podává jednodávková látka od firmy Johnson & Johnson, člověk si tedy pouze vystojí frontu a má celý očkovací proces za sebou. Otevírací doba tohoto centra je zatím od 12 do 19 hodin, po skončení čtrnáctidenního pilotního provozu by se mohla rozšířit o ranní hodiny.

Aplikovat zde zvládají pouhých sto vakcín denně, což odpovídá zhruba 14 očkovaným za hodinu.

„Uvidíme, jaký bude zájem, kdyby byl velký, jsme schopni kapacitu posílit. Uvnitř je administrativní pracovník, který s lidmi vyplní formulář. Administrativa tak nezatěžuje sestru a lékaře, jde to velmi rychle,“ popsal Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka, jenž prostory provozuje.

„Navýšit kapacitu by nejspíš šlo, jsme ale limitováni prostorem, musela by nám Správa železnic uvolnit větší prostory,“ vysvětlil Kvaček.

Je libo první, druhou, nebo obě dávky?

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je možné si na Chodově dokonce nechat aplikovat jen první dávku a pro druhou se registrovat jinde či naopak.

„Ta možnost tady je, ale není to úplně to, co bychom preferovali. Ideální pro nás je, aby člověk přišel na druhou na stejné místo. Ale pokud přijde i bez registrace na druhou dávku, tak ho kolegové určitě neodmítnou a naočkují ho. Cílem je, abychom skutečně oslovili takzvaně kolemjdoucí. Kteří půjdou třeba na nákup a rozhodnou se očkovat,“ řekl ministr.

Nový postup očkování cílí hlavně na mladou generaci, proto se mezi očkovanými bude jednou týdně losovat o mobilní telefon iPhone 12, jednou denně o tenisky Converse nebo poukazy na herní platformu Steam. Ceny do soutěže zajistilo ministerstvo zdravotnictví.

Před odjezdem na dovolenou si vystát frontu přišla i 19letá Jana Pařízková z Prahy. „Jedeme s rodiči na Slovensko a změnili nám termín očkování, už bychom jej do odjezdu nestihli. O loterii jsem se dozvěděla až ráno, kvůli ní jsem ale nepřišla,“ svěřila Pražskému deníku Pařízková.

Nové ordinace si osobně přišel prohlédnout i premiér Andrej Babiš (ANO). Když si chtěl pohovořit s lidmi ve frontě, narazil i na své odpůrce. „Jak se vám spí pane premiére, když na covid zemřelo už tolik lidí?“ dotázala se ho žena s transparentem. Hlouček obestoupilo několik příslušníků policie, zasahovat ale nakonec nemuseli.

Babiš také připomněl, že v současné době jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR, podle něj to ale stát již v budoucnu již platit nebude. Podle Babiše by se mohla podobná místa otevřít také v dalších obchodních centrech v Praze a Brně.

Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů je podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými ve věku 16 až 29 let.